إزالة 121 حالة إشغال طريق بمنطقة الكورنيش في دمنهور

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بشوارع مدينة دمنهور، تحت إشراف محمد مسعود نائب رئيس المدينة، وأحمد بشير رئيس قسم الإشغالات، بالتنسيق مع شرطة المرافق.

أسفرت الحملة عن إزالة 121 حالة إشغال طريق بمحيط منطقة الكورنيش، عرابى، عبد السلام الشاذلي، الساعة، إفلاقة، الجمهورية، الطريق الزراعي بمدينة دمنهور.

وأكد محمد نعمه كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، استمرار شن حملات إزالة الإشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمدينة دمنهور، نظرًا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة .

وكلف اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، بعمل حملة لإزالة كافة الاشغالات بشوارع المدينة كل يوم لإعادة الانضباط في الشوارع، حيث أسفرت الحملة عن إزالة تندات صاج لمحلات علي طريق الدلنجات البستان وتم إزالة التندات.

وقامت الحملة برئاسة المحاسب أحمد جبيل نائب رئيس المركز، وعصام بركات مدير قسم الاشغالات، وشرطة المرافق كما تم رفع كافة الاشغالات التى تعيق الحركة المرورية والتى تسبب إزعاج للمواطنين بالشوارع الرئيسية والفرعية.

وشدد اللواء زغلول، على المتابعة بصفه مستمرة بالمرور علي شوارع المدينة الرئيسية والقري التابعة للمركز لرفع كافة الاشغالات

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالي.