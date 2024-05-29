الأربعاء 29 مايو 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

المشرف علي العلاقات الزراعيه الخارجية يعقد اجتماعا مع سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقب لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير مع الدكتور أسامة الليثي سكرتير عام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات IPPC ومرافقيه من مقر الاتفاقية بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة FAO بروما.

تدابير الصحة النباتية

عقد الدكتور سعد موسى اجتماعات مع رئيس هيئة تدابير الصحة النباتية بمقر الحجر الزراعي المصري للتباحث حول قيام الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات بدعم الحجر الزراعي وتعزيز قدرات الصحة النباتية المصرية في ظل برنامج الصحة النباتية الإفريقي الـ APP والذي تم إطلاقه من مصر سبتمبر الماضي.

وناقش الطرفان خلال المباحثات خطط العمل المستقبلية وكيفية استخدام تقنية‏ المعلومات والرقمنة في عمليات مسح ومراقبة الآفات.

 

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وتنفيذا لتكليفات وزير الزراعة قد قام مسؤولو الحجر الزراعي المصري بعمل زيارات ميدانية برفقة وفد الاتفاقية إلى كل من مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني في البطاطس ومعهد بحوث وقاية النباتات.

وذلك للتعرف علي إمكانات ومتطلبات تلك الجهات لدعم نظام الصحة النباتية المصري، حيث أشاد ممثلو الاتفاقية بدور تلك الجهات في ظل التعاون مع الحجر الزراعي المصري وعلي ضرورة كونها نموذجا لبقية الدول الإفريقية.

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 تكويد المزارع التصديرية

وتوجه مسؤولي الحجر الزراعي المصري بصحبة الليثي ومرافقيه إلى أحد أكبر المزارع التصديرية إذ تم الاطلاع علي دور الحجر الزراعي في تكويد المزارع التصديرية ومراقبة الافات و الاطلاع علي افضل الممارسات الزراعية الخاصة بعنب المائدة والتمور المصرية.

وفي نهاية اللقاء قام الطرفين بتقديم الشكر والتأكيد علي ضرورة تعزيز الدور الريادي لمصر في مجتمع الصحة النباتية الدولي والممثل في 185 دولة من الأطراف المتعاقدة بالاتفاقية الدولية لوقاية النباتات.

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