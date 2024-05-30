مدير تعليم أبو تشت يشهد حفل تخرج طلاب مدرسة المحطة الإبتدائية

شهد المهندس عبدالمنعم قاصد مدير عام إدارة أبوتشت التعليمية شمال محافظة قنا، اليوم الأربعاء 29 مايو 20224، احتفالية تخرج طلاب الصف السادس الابتدائي للعام الدراسي 2024/2023م بمدرسة المحطةالإبتدائية المشتركة تحت قيادة الأستاذ كمال النجار مدير المدرسة، بحضور الاستاذ رفعت عبدالحفيظ رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بأبوتشت، وفضيلة الشبخ محمود قناوي مدير إدارة اوقاف ابوتشت والشيخ احمد شحات شيخ معهد فتيات ابوتشت، والقس متياس فوزي والقس اسحاق بشرى ممثلين عن كنيسة مارى جرجس بالحبيلات الغربية، وعبدالرؤوف عبدالواحد مدير المتابعة وتقويم الأداء وهاني الملقب رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام ووائل ابوعايد مدير التعليم الإعدادي، والدكتور عبدالرحمن منصور رئيس قسم التدريب وإبراهيم عبدالطيف مدير التعليم الإبتدائي ومحمود الخطيب رئيس قسم التخطيط والمشروعات، ولفيف من رجال التعليم بأبوتشت وحشد كبير من أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة وأولياء أمور الطلاب.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للطالب محمد عامر ابوالفضل، ثم اعقب ذلك كلمة مدير المدرسة السيد كمال النجار رحب فيها بالحضور، وتضمن الاحتفال مجموعة من الفقرات الفنية منها اغاني وطنية ( احفظ بلادنا يارب وانا ابن مصر ) وقصائد شعربة (في حب مدرستي ) واستعراض عن التنمر وغيرها من الاستعراضات الجميلة التي أبدع طلاب مدرسة المحطة في تقديمها ونالت إعجاب واشاد الخضور من جانبه هنأ قاصد الخرجيين ومعلمي المدرسة معربا عن سعادته بمشاركتهم فرحة التخرج متمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق وحثهم علي التفوق والاجتهاد.

وأشار إلى ضرورة التسلح بالعلم لكونه السبيل الوحيد لمستقبل أفضل وأن الدولة المصرية حاليا تولي اهتماما كبيرا بالتعليم لتحقيق رؤية مصر 2030 التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية التى تهدف الي تشكيل شخصية الطالب وتزويده بالمهارات الحياتية التي تشكل بنيته الفكرية والسلوكية حتى يتمكن من مواجهة التحديات داخل مجتمعه وفي ختام الحفل قام توجيه الرياضيات بتكريم الطلبه المتفوقين في مادة الرياضيات كما تم تكريم الطلبه الخرجيين بمنحهم شهادة تقدير والتقاط الصور التذكارية في جو يسوده الفرحة والبهجة والسرور بين الحضور.

«تقدر في 10 أيام».. أماكن المراجعات المجانية للثانوية العامة في قنا

و على صعيدا اخر، أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا عن إطلاق مؤسسة "حياة كريمة" لمبادرة «تقدر في 10 أيام»، والتي تتضمن إنطلاق المراجعات النهائية لشهادة الثانوية العامة في جميع المواد الدراسية.

وأضاف محافظ قنا، أن تلك المباردات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم التام لأبنائنا من الطلاب والشباب، مشيراً الى أن المبادرة تشمل عدة محاور: مراجعات أكاديمية شاملة، والتي توفر مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، ودعم نفسي للطلبة وأولياء الأمور.

وأكد الداودي انه تم رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع منسقي المبادرة لتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأبنائنا الطلاب من خلال الإعلان وإعلام الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك التنسيق بين مديرية التربية والتعليم، والإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة للبدء في المراجعات النهائية لمبادرة «تقدر في 10 أيام» لضمان تحقيق الاستفادة المثلى لأبنائنا الطلاب من المراجعات النهائية لتخفيف الأعباء عن أولياء الأمور، بهدف تقديم الدعم التعليمي والمعنوي للطلبة قبل امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

أشار محافظ قنا، أن هذه المراجعات تُعد فرصة رائعة للطلاب لمراجعة المنهج الدراسي كاملاً، من خلال المراجعات النهائية، ويتم تقديم المحاضرات من قبل مجموعة من أفضل المدرسين المؤهلين الذين يمتلكون الخبرات اللازمة لتوجيه الطلاب وتأهيلهم لامتحانات نهاية العام.

ومن جانبه أوضح لدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أنه تم تجهيز تسعة قاعات بعواصم مراكز المدن ، بواقع قاعة لطلاب كل إدارة تعليمية مع تكليف نخبة من أفضل معلمي المواد بالتواجد مع الطلاب وفق الجدول المحدد لتوضيح وتبسيط ما يتم تناوله من معلمي الوزارة ، لافتًا أن طلاب إدارة قنا التعليمية يتواجدون بقاعة مدرسة السيدة زينب الثانوية بنات (المنشية)، وطلاب إدارة فرشوط بقاعة مدرسة الشهيد وسام منصور الثانوية المشتركة ، وطلاب إدارة نجع حمادي التعليمية بقاعة مدرسة الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنين ، وطلاب إدارة دشنا بقاعة مدرسة دشنا الثانوية المشتركة ، وطلاب إدارة قوص بقاعة مدرسة قوص الثانوية العسكرية ، طلاب إدارة نقادة بقاعة مدرسة نقادة الثانوية بنات ، طلاب إدارة الوقف التعليمية بقاعة مدرسة المراشدة الثانوية ، وطلاب إدارة أبوتشت التعليمية بمدرسة أبوتشت الثانوية العسكرية ، طلاب إدارة قفط التعليمية بقاعة مدرسة قفط الثانوية المشتركة.

حياة كريمة

يذكر أن مبادرة "تقدر في 10 ايام" التي تطلقها مؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الثانوية العامة، تأتي في إطار الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة التي أرسى دعائمها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لدعم كافة الفئات المستهدفة وخاصة الشباب؛ الذين يعدون أحد أهم دعائم بناء الجمهورية الجديدة، واستكمالا لدور الدولة المصرية في محور بناء الإنسان وخاصة قطاع التعليم.