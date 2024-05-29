مطار الأقصر الدولى يودع أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام

ودع مطار الاقصر الدولى أولى رحلات موسم الحج ١٤٤٥ هجرية و ذلك بعد اتخاذ كافة الاجراءات و الاستعدادات القصوى داخل صالات السفر والوصول استعدادا لانطلاق رحلات موسم الحج وخاصة بأماكن استقبال الحجاج أمام وداخل صالات السفر و كذلك جميع أماكن الخدمات بالمطار.





وبناء على تعليمات السيد الطيار أحمد منصور رئيس مجلس إدارة الشركه المصرية للمطارات استعد مطار الأقصر لتشغيل أولى الرحلات أمس الاربعاء الموافق ٢٩ مايو

حيث قام الطيار هشام فريد مدير المطار بجولات داخل الصالات للمتابعة والتأكد من إنهاء كافة التجهيزات والاستعدادات داخل صالات السفر والوصول لاستقبال الحجاج والتنسيق مع كافة الجهات المعاونة في المطار والتي تشارك في موسم الحج كل عام وتخصيص غرفة عمليات علي مدار الـ 24 ساعة يوميا لمتابعة سفر الحجاج وحل أى مشكلة داخل الصالات وكذلك زيادة أعداد المنسقين والأمن لمساعدة الحجاج خاصة كبار السن منهم وأصحاب الحالات الخاصة.

كما قامت إدارة العلاقات العامة بالمطار بتوزيع كتيبات مجانية لشرح مناسك الحج على الحجاج بالتزامن مع تواجد واعظ من وزارة الاوقاف لمساعدة الحجاج والرد على استفسارتهم وتابعت إدارة المطار أعمال الصيانة اليومية لدوارات المياة وأماكن الإحرام و أماكن انتظار الحجاج والتأكد من صلاحية جميع تجهيزات المطار وذلك لخدمة ضيوف الرحمن.