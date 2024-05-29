اللجنة الدائمة للاستثمار توافق على إقامة عدد من المشروعات بشمال سيناء

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، موافقة اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة.



وأكد محافظ شمال سيناء، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أشرف عليوة مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، علاء عبد الخالق، مدير الإدارة العامة للإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة، على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

ووجه المحافظ، بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء، مشيرًا الى تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كافة المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

أعلن محافظ شمال سيناء، فتح الباب أمام شركات الدعاية والإعلان لاستغلال عمارة الخلفاء الراشدين بالعريش لوضع لوحة إعلانية مضيئة بمساحة 12 إلى 8 أمتار للإعلان والدعاية ونقل الأحداث لحظة بلحظة، بجانب استغلال عدد من الأماكن الأخرى بمناطق ميدان النصر وشارع أسيوط والمساعيد والبحر.

ووجه بحصر مصانع الطوب على مستوى المحافظة سواء المرخصة والغير مرخصة ووضع بيان بها على أن يشمل الطاقة الإنتاجية وعدد العمال، وذلك من خلال المرور الميداني على هذه المصانع ومشاهدة معدلات الإنتاج على الطبيعة.

إقامة مصنع تخليل زيتون بالمنطقة الصناعية ببئر العبد



من جانبه قال اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، أن بين المشروعات التي قامت اللجنة بمناقشتها، مشروع إقامة مصنع تخليل زيتون بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 180 مليون جنيه، مشروع إقامة مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 4.9 مليون جنيه، مشروع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 19 مليون جنيه.

وأضاف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة ناقشت أيضًا، مشروع مصنع لتصنيع الخراطيم الزراعية بجميع أنواعها بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، مشروع مصنع إعادة تدوير القمامة والمخلفات وتحويلها إلي سماد عضوي بجوار المدفن الصحي ببئر العبد بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشروع مصنع إنشاء مصنع طوب اسمنتي جنوب مدينة الشيخ زويد بقيمة 300 ألف جنيه، مشروع شركة دعاية وإعلان بمدينة العريش، مشروع مصنع طوب اسمنتي بالمنطقة الصناعية بالعريش بقيمة 7 ملايين جنيه، مشروع مطعم للشاورما والمشويات بالعريش، مشروع تأجير مجمع المخابز بالمنطقة الحرفية بالعريش، تفعيل التنقل بالدرجات الكهربائية "الاسكوتر"، مشروع تطوير مصنع للمنتجات الاسمنتية ببئر العبد.

وأشار أشرف عليوة مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، أن اللجنة الدائمة للاستثمار برئاسة المحافظ قامت بمناقشة كل مشروع على حدة مناقشة مستفيضة من كافة الجوانب، وقررت الموافقة علي بعض المشروعات وإرجاء البعض لاستكمال دراسة الجدوى مرة اخري، بجانب رفض عدد من المشروعات بسبب الإضرار بالبيئة المحيطة.