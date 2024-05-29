قنا| الثروة السمكية تبدأ بإنزال مليوني زريعة في نهر النيل

قال المهندس جمال عبد الحكم مدير عام منطقة أسوان للثروة السمكية، إن المليونين زريعة سمكية التي يجري إنزالهم في نهر النيل، فى قنا، تأتى ضمن خطة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

التي يتبناها اللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي للجهاز، بهدف تغذية نهر النيل بملايين الأسماك الزريعة متعدد الأنواع للارتقاء بقطاع الثروة السمكية، واستكمال خطة تنمية المصايد الطبيعية على مستوى الجمهورية.

وتابع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، بدء إنزال نصف مليون زريعة سمكية من نوع البلطي بنهر النيل بمنطقة كورنيش النيل بمدينة قنا، يأتي ذلك في إطار حماية وتنمية الثروة السمكية بالمحافظة بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين من أبناء المحافظة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك.

عملية الإنزال

رافق المحافظ، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة السكرتير العام للمحافظة، والمهندس جمال عبدالحكم، والمهندس أسامة أحمد موسى مدير المفرخ السمكي بنجع حمادي وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقال المحافظ، إنه تم اليوم إنزال نصف مليون زريعة بلطى، من إجمالي 2 مليون زريعة سمكية من نوعى "البلطى ومبروك الحشائش" مُقرر إنزالها خلال هذا الأسبوع.

وأشار إلى أن أسماك البلطى ومبروك الحشائش التي يتم إنزالهم بنهر النيل تتميز بالمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تساهم في تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وتوقع المحافظ، أن عملية إنزال الأسماك في نهر النيل ستنعكس آثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرًا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلًا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.

إنزال مليون زريعة العام الماضي

وفي يوليو العام الماضي، تم إنزال مليون زريعة سمكية متنوعة بنهر النيل بمدينة قنا وتشمل أنواع البلطي النيلي، والمبروك الفضي، ومبروك الحشائش.

وتم اختيار هذه الأنواع نظرًا لما تتميز به، من سرعة النمو والمقاومة البيولوجية للحشائش الموجودة بمياه نهر النيل، وبالتالي تسهيل حركة المياه في مجرى النيل بما يعزز من إنتاج أسماك ذات جودة عالية.

وتقوم الثروة السمكية على فترات بعملية إلقاء الأسماك في نهر النيل انتظارًا لآثارها على الاقتصاد القومي خاصة ما يتعلق بالأمن الغذائي، نظرا لما ستحققه من وفرة إنتاجية كبيرة في الأسماك بما يحقق الاكتفاء الذاتي، ويسد احتياجات المواطنين من البروتين الحيواني ويقلل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، فضلا عن إتاحة فرص عمل للصيادين.