محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم ، شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر والوفد المرافق له، خلال زيارته الي مدينة العريش، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

يأتي ذلك في اطار التعاون بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ومحافظة شمال سيناء لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسط وشمال سيناء سواء في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي أو وسائل النقل المختلفة، وكذا الخدمات الطبية، حيث بلغت قيمة المساهمة في المجالات المختلفة ما يقرب من 50 مليون دولار امريكي.

وخلال اللقاء تم الاتفاق علي زيادة التعاون بين الوكالة والمحافظة بما يعود بالنفع علي مواطني شمال سيناء.

وخلال زيارته لمحافظة شمال سيناء التقي مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، مع مسؤولي جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرية الجورة بالشيخ زويد، في مقرها بمدينة العريش، وزيارة مستشفي العريش العام ولقاء الأطباء وهيئة التمريض.