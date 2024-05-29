تسليم شهادات الإعفاء من التجنيد لذوي الهمم وكبار السن بالغربية

استقبل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، صباح اليوم الأربعاء، اللواء محمد صبحي مهنا مدير إدارة التجنيد والتعبئة بالقوات المسلحة، علي هامش فعاليات حفل تسليم شهادات الإعفاء التجنيدي لذوي الهمم وكبار السن، بقاعة المركز الثقافي بطنطا، بحضور العميد محمد قابيل مدير منطقة التجنيد والتعبئة بطنطا، العميد هاني عامر المستشار العسكري للمحافظة، ولفيف من القيادات العسكرية .

ورحب محافظ الغربية بمدير إدارة التجنيد والتعبئة والوفد المرافق له علي أرض عروس الدلتا ، مؤكداً دعمه الكامل لأبنائه من ذوى الهمم في مختلف المجالات والاهتمام بهم وتشجيعهم والعمل علي تذليل العقبات التي تواجههم والتأكيد علي حقوقهم مما يساهم في دمجهم في كافة القطاعات والفعاليات داخل المجتمع وتوفير حياة كريمة لهم كونهم جزء لا يتجزأ من المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ،موجها شكره وتقديره للقوات المسلحة من خلال إدارة التجنيد والتعبئة لتوفير كافة سبل الراحة وتقديم الدعم النفسي و المعنوي لهم من خلال انهاء مواقفهم التجنيدية.

ومن جانبه قدم مدير إدارة التجنيد شكره لمحافظ الغربية تقديراً لجهوده في دعم كافة فئات المجتمع ولا سيما أبنائنا من ذوى الهمم وكبار السن وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لهم ، مؤكدا حرص القيادة العامة للقوات المسلحة واستمرارها الدائم في تقديم الخدمات للمواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان ورفع المعاناة والمشقة عن كاهلهم ومساعدتهم في إنهاء الموقف التجنيدي الخاص بهم .