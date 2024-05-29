ABC يرفع أرباحه 73% خلال الربع الأول 2024

شهدت نتائج أعمال بنك ABC-مصر نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2024 بمؤشرات أداء قوية حيث حقق البنك صافي أرباح 560 مليون جنيه مصري عن الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2024 بمعدل نمو 73% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023.

وبلغ إجمالي إيرادات النشاط مبلغ 1,337 مليون جنيه مصري في 31 مارس 2024بمعدل نمو 45% مقارنة بنفس الفترة من عام2023. كما بلغ صافي الدخل من العائد 1,077 مليون جنيه مصري في 31 مارس 2024 بمعدل نمو 38% مقارنه بنفس الفترة من عام 2023.

كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 120.4 مليون جنيه مصري في 31 مارس 2024 بمعدل نمو 10% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023 وبلغ إجمالي الأصول 76.4 مليار جنيه مصري كما بلغ إجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 25.8 مليار جنيه مصري في حين بلغ إجمالي ودائع العملاء 63.8 مليار جنيه مصري.

قال عمرو ثروت أبو العلا العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC - مصر: "لقد شهد الربع الأول من هذا العام العديد من الإنجازات فقد أتممنا بنجاح عملية الاندماج بشكل كامل مما أتاح لنا البدء في تقديم تجربة مصرفية متميزة لعملائنا ووضع معايير جديدة للخدمات المصرفية في مصر.

وتعد نتائج أعمال الربع الأول من عام 2024 دليلاً على استمرار الأداء المتميز للبنك فلقد أظهرت جميع مؤشرات الأداء نمواً إيجابياً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع المحفظة وتعزيز الجهود للتوسع في السوق المصري مع توفير مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية".

وأضاف ثروت "نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك من خلال تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم لتحقيق الرؤية الطموحة لمجموعة بنك ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين في التوسع في السوق المصري واستناداً على صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم."

وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الاندماج قد أسهم في زيادة الحصة السوقية لبنك ABC مصر ورفع إجمالي الأصول وعكس ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري حيث إنه أدى أيضاً إلى جمع أفضل الخدمات مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما سيتم تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة بدءًا من إطلاق تطبيق للهاتف المحمول للعملاء من الأفراد، إلى جانب منصات رقمية رائدة لخدمات التجارة وإدارة النقد للشركات. هذا بالإضافة إلى حرص البنك على أن يكون لديه دور فعال في تنمية المجتمع من خلال إدراج المسؤولية المجتمعية كأحد المحاور الرئيسية في استراتيجيته؛ حيث قام من خلال عدة شراكات مع مؤسسات فاعلة في المجتمع بدعم قطاعي الصحة والتعليم لما لهما من أثر بالغ على رفع جودة حياة المواطن وزيادة طاقته الإنتاجية وقدرته على أن يسهم بشكل فعال في نمو وتطور المجتمع.