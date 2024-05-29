المقاولون يتعاقد مع رئيس جديد لجهاز كرة اليد

بحضور المهندس محسن صلاح رئيس مجلس الإدارة، أعلن نادى المقاولون العرب الرياضى تعاقده مع الدكتور تامرعادل ليصبح رئيسا لجهاز كرة اليد بالنادي، وتأتى تلك الخطوة من أجل تطوير منظومة اللعبة في جميع القطاعات من خلال وضع استراتيجية علمية تهدف للارتقاء بالمستوى الفني والمهاري في اللعبة، واللعب فى دورى المحترفين .

كما يشير التعاقد مع د تامر عادل إلى عزم مجلس إدارة المقاولون نحو الصعود بكرة اليد إلى آفاق جديدة مثلما حدث فى الكرة الطائرة والتى وصلت إلى مرحلة المحترفين ، وذلك نظرا لما يمتلكه من سجلا حافلا بالانجازات والخبرات التى من شأنها تضيف الكثير للعبة كرة اليد بالنادى.

وقع العقد المهندس كريم رأفت عضو مجلس إدارة النادى والمشرف على النشاط الرياضي، وذلك بحضور علي العسال المشرف العام على النادي.