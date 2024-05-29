اليوم محاكمة الـ5 متهمين بخطف شاب في التجمع

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين بخطف شاب إثر خلافات مالية بينهما في منطقة التجمع الأول.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الاول، المقيدة برقم 157 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهمين «أحمد .ص»«أحمد .ع»، «محمود.ع»، «مصطفي .أ»، «أسماعيل .ب»، بخطف شاب «محمد .م»، بالاكراه إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني إلا انه استدعي باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوه مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن بالتوقيع على عدد مستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته، أجبروه يوقع على إيصالات أمانة وعلى الفور تم القبض عليه وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.