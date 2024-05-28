ضبط القائم على إدارة صفحة لتزوير الشهادات الجامعية فى كفر الشيخ

ضبطت أجهزة الأمن بـ وزارة الداخلية ، أحد الأشخاص بكفر الشيخ لإدارته صفحة عبر موقع "فيس بوك" للنصب والاحتيال على المواطنين، لزعمه بقدرته على استخراج شهادات جامعية نظير تحصله منهم على مبالغ مالية.

تابعت أجهزة وزارة الداخلية، ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه ( أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفر الشيخ) وبحوزته ( هاتف محمول يحتوى آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى )، وبمواجهته إعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب والاحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمدة مقابل مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.