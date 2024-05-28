غضب الشعوب يحاصر سفارات الكيان ومقرات الحكومات تنديداً بالمجازر

تصاعدت أمس الانتفاضة الشعبية الغاضبة تنديداً بمجازر الصهيوينة النازية فى قطاع غزة لتصفية الشعب الفلسطينى صاحب الأرض، واجتاحت المظاهرات العارمة شوارع ومدن دول العالم وحاصرت سفارات الكيان الصهيونى رافعين الأعلام الفلسطينية وصور الضحايا خاصة الأطفال. شهدت مدينة برشلونة الإسبانية مظاهرات حاشدة تنديداً بالمجازر التى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلى فى رفح وللمطالبة بوقف حرب الإبادة الجماعية فى قطاع غزة، وشارك الآلاف تنديداً بالمجازر التى ارتقى خلالها عشرات الشهداء. يأتى ذلك فيما قال 71% من الشعب الإسبانى إن الاحتلال يرتكب إبادة جماعية فى غزة، كما شهدت أيرلندا فعالية تخليداً للشهداء الفلسطينيين وللمطالبة بوقف الحرب. وشهدت العاصمة الألمانية برلين مظاهرة للتنديد بالمجزرة التى ارتكبها الاحتلال فى رفح. وأدان المتظاهرون ما وصفوه بالإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، ودعوا إلى الوقف الفورى لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال من رفح وعموم القطاع. وندد المتظاهرون بموقف الحكومة الألمانية تجاه ما تقوم به إسرائيل فى غزة. كما تظاهر نحو 10 آلاف شخص فى باريس للتنديد بالهجوم الإسرائيلى على رفح وتجمع المحتجون عند منطقة سانت أوجستان فى الحى الثامن بالعاصمة الفرنسية، وهو مكان غير بعيد من السفارة الإسرائيلية. وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، قال فى وقت سابق إنه غاضب بسبب غارة جوية إسرائيلية أحدثت حريقاً أودى بحياة عشرات الفلسطينيين فى مجمع خيام بمدينة رفح وتظاهر آلاف الأتراك أمام القنصلية الإسرائيلية فى إسطنبول للتنديد بالمجزرة الصهيونية الوحشية فى رفح. وطالب المتظاهرون حكام العالم الإسلامى بالتدخل لحماية الفلسطينيين وإيقاف الحرب. كما شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرة فى محيط السفارة الإسرائيلية للتنديد باستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة. وندد المتظاهرون بالمجزرة الجديدة التى ارتكبتها إسرائيل فى رفح. واجتاحت العاصمة التونسية مظاهرة لدعم الشعب الفلسطينى والتنديد بالمجازر الإسرائيلية فى رفح. ودعا المتظاهرون إلى وقف الحرب الإسرائيلية مستنكرين دعم الولايات المتحدة الأمريكية لإسرائيل. وشارك آلاف فى عدة مدن بالمغرب فى مظاهرات نددت باستشهاد عشرات الفلسطينيين بالقصف الإسرائيلى الذى استهدف مخيماً للنازحين فى مدينة رفح. وطالب المشاركون فى هذه الوقفات والمسيرات الدول العربية والإسلامية، بالتحرك من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على رفح ومناطق بالقطاع.