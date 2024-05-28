محافظ المنيا يفتتح معرض "ديارنا" للأثاث والحرف اليدوية والتراثية

افتتح اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، اليوم الثلاثاء، معرض «ديارنا » للأثاث والحرف اليدوية والتراثية بساحة المحافظة ، بشارع كورنيش النيل بمدينة المنيا ، ويستمر في الفترة من 25 مايو ، وحتى 15 يونيو المقبل.

معرض ديارنا للأثاث والحرف اليدوية

وذلك تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي ، وذلك في إطار دعم الصناعات المحلية ، وتشجيع العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة ، وجاء ذلك بحضور الدكتور محمد ابو زيد نائب المحافظ، وصبري عبد الحميد رئيس الإدارة المركزية للتنمية والإستثمار بوزارة التضامن الإجتماعي، ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وعامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ، والقيادات التنفيذية ، ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات.

وأكد المحافظ، أن المعرض يعد أحد الفرص المهمة للترويج للمنتجات الحرفية ، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بتقديم الدعم والمساعدات للنهوض بقطاع الصناعات الحرفية والتراثية ، خاصة أن الإقتصاد الإبداعي يشكل أحد أهم القطاعات الإقتصادية الواعدة ، لافتاً ، إلى أن إقامة المعرض جاء نتيجة التعاون المستمر بين محافظة المنيا، وجهود وسياسات وزارة التضامن الإجتماعي؛ لتقديم مختلف سبل الدعم لصغار المنتجين، والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كل المحافظات.

وتفقد المحافظ، أقسام المعرض والذى يقام على مساحة 2400 م2، ويضم 40 جناحا لمنتجات الأثاث الدمياطي وغرف النوم والسفرة ، بالإضافة ، إلى أجنحة لعرض منتجات مكملات الديكور المنزلي والأثاث ، بمشاركة منتجات الجمعيات التعاونية للأثاث ، ومراكز التكوين المهني ومدينة الأثاث بدمياط، مشيراً الى أن «ديارنا» ، يعد بمثابة دعوة الشباب على التعرف على تراث مصر ، وتشجيع المنتجات صديقة البيئة ، حيث يفتح المعرض أبوابه من العاشرة صباحًا إلى الحادية عشر مساء يوميًا طوال فترة إقامته.

وأضاف المحافظ، أن إقامة معرض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية يأتي في إطار الدعم المستمر لتشجيع وتنشيط العمل على الحرف اليدوية المصرية الأصيلة ، وتسويق منتجات الشباب، لافتاً إلى أن المعرض يتيح خدمة التقسيط للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات، وذلك بالتنسيق مع بنك ناصر الإجتماعي ، للتيسير على رواد المعرض والراغبين في شراء منتجات الأثاث.