إنطلاق فعاليات المنبر الثابت للأزهر الشريف والأوقاف بمساجد سوهاج

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج بقيادة الدكتور محمد حسني عبد الرحيم وكيل الوزارة، عن إنطلاق فعاليات برنامج المنبر الثابت المشترك بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف اليوم الثلاثاء الموافق 28 من شهر مايو الجاري ب48 مسجد موزعة على جميع أنحاء المحافظة يتحدث فيه رجال الأزهر والأوقاف عن الزكاة وإخراج حق الله في المال .



وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن المساجد التي يقام بها البرنامج الشيخ صالح بجرجا والسلام بدار السلام والست حميدة بجرجا والعمرى بساقلتة وعمار بن ياسر بالبلينا وآل توغان بشطورة وأبو اليسر الكبير بطما والحاج عبد العال بطهطا ومحمد صديق بالمنشاه والنجدة بسوهاج وسيتى بسوهاج والشرطة بأخميم والكبير بالمراغة وأحمد فضل بجهينة



وأضاف الدكتور محمد حسني عبدالرحيم السدوري، أن ديننا سلكَ عدةَ وسائلَ كي يحثَّ المسلمَ على إخراجِ حقِّ اللهِ في المالِ منهَا: أسلوبُ الترغيبِ والترهيبِ فغالبًا ما تجدُ القرآنَ في حديثِهِ عن الزكاةِ والصدقةِ دائمًا ما يسوقُ البشرياتِ الماديةِ والمعنويةِ حتى يرغبَ النفسَ البشريةَ التي جُبلتْ على حُبِّ المالِ واكتنازِهِ وجمعِهِ ﴿وَتُحِبُّونَ الْمالَ حُبًّا جَمًّا﴾ كي تخرجَ ذلك عن سخاوةِ نفسٍ وطيبِ خاطرٍ، فتارةً يخبرُ عن مضاعفةِ أجرِ الصدقةِ ﴿مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ﴾، وتارةً عن تعويضِ المنفقِ بمَا هو خيرٌ منهُ ﴿وَما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾، وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: «مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ، وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا طَّيِّبٌ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا، كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ»

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أن هناك عدة أمور لابد أن يعلمها ويعمل بها المسلم وقت إخراج الزكاة أهمها الإخلاصُ عندَ أداءِ حقِّ اللهِ في المالِ فلا يُقصَدُ بهِ الرياءُ أو المفاخرةُ، مؤكدا على أنه لابد للمسلم من استحضارُ منةَ اللهِ عليه فى هذا المالِ: المالُ مالُ اللهِ، وهو مَن رزقَهُ عبدَهُ قال سبحانه: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ﴾

وقال الشيخ محمود أبو عقيل المنسق الإعلامي للمديرية، أن المنبر الثابت يعقد كل يوم ثلاثاء من كل أسبوع في عدد ٤٨ مسجدا ليبلغ ١٩٢ لقاء فى الشهر .