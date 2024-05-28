شباب ورياضة الشرقية تنظم ندوة توعوية للحفاظ على البيئة

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، ندوة توعوية أون لاين بعنوان« الحفاظ على البيئة مطلب شرعي وواجب وطني».

الحفاظ علي البيئة

حاضر في الندوة الشيخ وائل محمد رضوان، عضو الجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة، وبإشراف باسم زكريا المشرف العام على أعمال لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

وضمت الندوة، التعريف بعدة عناصر، منها: مفهوم البيئة، الحفاظ على البيئة واجب وطنى ومسئولية الجميع، الحفاظ على البيئة في ضوء الاسلام، منهج الرسول صلى الله عليه وسلم فى الحفاظ على البيئة، أهمية الحفاظ على البيئة والنظافة فى المجتمع.

وتم بث فاعليات الندوة عبر خاصية البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة.

وفي سياق متصل، نظمت إدارة أندية الفتاة والمراة بمديرية الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم لقاءً توعويا حول «تحقيق المساواة بين الجنسين» بمركز شباب المهدية التابع لإدارة شباب ههيا، تفعيلًا لمبادرة «كوني قدوة» والذي يستهدف بشكل عام التوعية المجتمعية، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب ادارة البرامج الثقافية التطوعية أندية الفتاة بوزارة الشباب والرياضة.

وخلال اللقاء، تم مناقشة المتدربات حول أوجه المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتم التنويه على أن المساواة بين الجنسين ضمن أهداف التنمية المستدامة، وبالتحديد الهدف الخامس والذي ينص على: القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في كل مكان، القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين العام والخاص، بما في ذلك الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي وغير ذلك من أنواع الاستغلال.

وتم الإشارة إلى كفالة مشاركة المرأة مشاركة كاملة وفعالة، وتكافؤ الفرص المتاحة لها للقيادة على قدم المساواة مع الرجل على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية والاقتصادية والعامة، وضمان حصول الجميع على خدمات الصحة والإنجابية وعلى الحقوق الإنجابية، على النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية، واعتماد سياسات سليمة وتشريعات قابلة للإنفاذ وتعزيز السياسات، والتشريعات القائمة من هذا القبيل للنهوض بالمساواة بين الجنسين، وتمكين كل النساء والفتيات على جميع المستويات.