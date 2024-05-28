ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء.. بكام عيار 24 ؟

شهدت أسعار الذهب في مصر ارتفاعا مع نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بمقدار 20 جنيها في الجرام الواحد مقارنة بما كان عليه سعر المعدن الأصفر قبل يومين داخل محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم الثلاثاء

عيار 21

وسجل سعر أشهر أعيرة الذهب من عيار 21 الأكثر تداولا، نحو 2135 جنيه للبيع و 3155 جنيه للشراء في الجرام الواحد.

عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأغلي فئة نحو 3582 جنيه للبيع و 3605 جنيه للشراء.

عيار 18

وبلغ سعر الجرام من عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 2687 جنيه للبيع و 2704 جنيه للشراء.

عيار 14

وصل سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2096 جنيه للبيع و 2109 جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 2353 دولار للبيع و 2354 دولار للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 25.08 ألف جنيه للبيع و 25.24 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في الأسواق العالمية

وارتفعت العقود الآجلة للذهب خلال دورة الولايات المتحدة، حسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، حيث تمت تجارة العقود الآجلة في يونيوعلى 2.352.50 للأونصة ارتفع بنسبة 0.77%.

مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى، هبط بنسبة 0.12% للمتاجرة به على 104.51.

في الوقت نفسه على كومكس، ارتفع سعر الفضة لشهر يوليوبنسبة 4.41% لتتم المتاجرة به على 31.84 للأونصة بينما ارتفع سعر النحاس لشهر يوليوبنسبة 1.63% لتتم المتاجرة به على 4.83 للرطل.

وسجل المعدن مستوى قياسياً مرتفعاً عند 2449.89 دولاراً في وقت سابق من الأسبوع الماضي، لكنه خسر أكثر من 100 دولار منذ ذلك الحين.