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رئيس مجلس الإدارة
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رئيس التحرير
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أخبار وتقارير

لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري وتناقش خطة عملها الفترة القادمة

لجنة المحافظات بالقومي
لجنة المحافظات بالقومي للمرأة تعقد اجتماعها الدوري

عقدت لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة اجتماعها الدورى برئاسة الدكتورة سهام جبريل عضوة المجلس ومقررة اللجنة، وبحضور عضوات وأعضاء اللجنة، لمناقشة خطة عملها خلال الفترة القادمة. 

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وأكدت الدكتورة سهام جبريل أن الاجتماع ناقش أهمية الحفاظ على التراث الخاص بالمحافظات المصرية واستثماره فى مجال دعم المشروعات الاقتصادية ومنتجات المرأة المصرية التى تتميز بها كل محافظة من محافظات الجمهورية، واستعرضت النجاح الذى حققه المجلس فى تسجيل حرفة التلي شندويل كعلامة تجارية عالمية انطلقت من قرية شندويل بسوهاج إلى العالمية.

وأشارت الدكتورة سهام جبريل الى أن المجلس القومي للمرأة بصدد تسجيل التراث السيناوى وتراث سيوة تمهيدا لتسجيل الموتيفة السيناوية عالميًا، بهدف الحفاظ علي التراث المصري العريق وتطوير هذه الحرف لتنطلق من المحلية إلى العالمية.

كما تناول الإجتماع مناقشة التحضير لعقد ندوة تستعرض المكتسبات التى تحققت للمرأة خلال ١٠ سنوات فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي فى إطار احتفالات 30 يونيو القادمة.

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