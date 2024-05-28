بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى صروة بقلين بتكلفة 2.7 مليون جنيه

أعلن اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، عن بدء أعمال إحلال وتجديد كوبرى صروة بمركز قلين بإعتماد مالى بلغ 2.7 مليون جنيه، تحت إشراف اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، وإدارة التوسع الافقى بوزارة الموارد المائية والري.

قال محافظ كفرالشيخ، إن مشروع التجديد يتضمن إعادة بناء الكوبرى بالكامل، مع إستبدال الكتل الخرسانية القديمة بأخرى جديدة، وتجديد طبقات الإسفلت، ورفع مستوى كفاءة الكوبرى، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين وتطوير البنية التحتية، وتوفير طرق آمنة ومريحة للمواطنين.

أكد محافظ كفرالشيخ، على أهمية مشروع تجديد كوبرى صروة بقلين، لتحسين حركة المرور، وتخفيف الإزدحام، وضمان سلامة وأمان المارة والمركبات، قائلًا "نولى إهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية فى جميع أنحاء المحافظة، ونعمل على تنفيذ العديد من المشاريع التى تهدف إلى تحسين حياة المواطنين".