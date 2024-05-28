ضبط سائق بإحدى شركات النقل الذكي لسرقته حقيبة سيدة بالقاهرة

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بتضررها من قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى لقيامه بالإستيلاء على حقيبة يدها وبداخلها "هاتف محمول - 3 بطاقات بنكية" بدائرة القسم عقب إكتشافها ترك حقيبتها بالسيارة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحديد مرتكب الواقعة، حيث كشفت التحريات أنه سائق مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه حال إستقلاله السيارة المشار إليها، وبحوزته الهاتف المحمول المستولى عليه.

وبمواجهته أقر بأنه عقب ترجل المبلغة من السيارة إستولى على هاتفها وقام بالتخلص من باقى المتعلقات بإلقائها بالطريق العام أثناء سيره بالسيارة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر نجحت الأجهزة الأمنية بأسيوط، في القبض على عنصر إجرامي شديد الخطورة، لاتهامه بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة ساحل سليم، تم التحفظ على المتهم والمضبوطات.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية، قيام عنصر إجرامى شديد الخطورة- سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "قتل- إتلاف – حيازة أسلحة نارية وذخيرة - مشاجرة وإطلاق أعيرة - "ومحكوم عليه بالإعدام فى جناية قتل عمد"، بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة متخذًا من دائرة مركز شرطة ساحل سليم بأسيوط مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، خرجت قوة أمنية للقبض عليه وفور مشاهدته لهم بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات، ما دفعهم للتعامل معه وأسفر التعامل عن مصرعه، وعُثر بحوزته وبمسكنه على (9 بنادق آلية – 11 بندقية خرطوش – 19 فرد محلى – 9 خزينة – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كمية من مخدر الحشيش) تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطارمواصلة أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الجنائية شديدة الخطورة الإجرامية.

كما شهدت منطقة كوبرى البغدادى العلوى شمال مدينة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنا من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وتم نقلهم لمستشفى الكرنك الدولى لتلقى الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من مسئولي غرفة الأزمات والكوارث بديوان محافظة الأقصر يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وسيارة ميكروباص نتيجة السرعة الزائدة، مما أسفر عن إصابة 11 مواطنين من الركاب بإصابات طفيفة وكدمات وجروح، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الكرنك الدولى لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.