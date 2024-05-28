الأمن يضبط نصاب الشهادات الجامعية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض خدمات على المواطنين الراغبين فى الحصول على شهادات جامعية معتمدة على خلاف الحقيقة مقابل مبالغ مالية يتم تحويلها على محفظته الإلكترونية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة المُشار إليها وتبين أنه أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية وبحوزته جهاز حاسب آلى يحوى صور ضوئية لشهادات جامعية وبطاقات رقم قومى وشهادات ميلاد ورخص قيادة بأسماء مختلفة – 2 هاتف محمول بفحصهما، تبين أن أحدهما خاص بالمحفظة الإلكترونية والثانى يحوى آثار ودلائل على نشاطه الإجرامى.

بمواجهته اعترف بإنشائه الحساب المشار إليه للنصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على استخراج شهادات جامعية معتمده مقابل مبالغ مالية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقى رجال الأمن بالقاهرة القبض على طبيب أسنان مزيف ، تخصص نشاطه الإجرامى فى تزوير المحررات الرسمية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تمكنت من ضبط فنى أسنان له معلومات جنائية لقيامه بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى تزوير المحررات الرسمية وانتحال الصفة، حيث قام بانتحال صفة طبيب أسنان على خلاف الحقيقة وممارسته للمهنة بموجب محررات مزورة قام باصطناعها واستئجاره عيادة وتجهيزها ومزاولة المهنة، وكذا قيامه بتزوير عقد بيع سيارة.

وجرى بإرشاده ضبط عدد من أختام شعار الجمهورية المقلدة المنسوبة لعدد من الجهات، وأكلاشيه، وعدد من الكارنيهات والبطاقات ورخصة قيادة وعقد بيع سيارة "مزورين"، وعدد من الأوراق المستخدمة فى أعمال التزوير، وعدد من المحررات باسم المتهم ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد، وجهاز "لاب توب" وماكينة لاستخدامهما فى نشاطه، وبمواجهته أقر بنشاطه فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها؛ لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص "من بينهم عميلان "سيئا النية" تخصص نشاطهم فى ارتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة"

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 وقائع سرقة أخرى، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها.

وفى مديرية أمن الفيوم تم ضبط 3 أشخاص بدائرة مركز شرطة سنورس، لقيامهم بسرقة 6 رؤوس ماشية من حظيرة ماشية كائنة بدائرة المركز.. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لخلافات مالية بين أحدهم ومالك الحظيرة، وأرشدوا عن السيارة "نصف نقل" المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ملك وقيادة أحدهم والمسروقات بحظيرة ماشية ملك أحدهم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس بالجيزة.

وتمكنت الحملات فى مديرية أمن الجيزة من ضبط (حارسان "جراج") بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، لقيامهما بسرقة أجزاء (4) أتوبيسات سياحية خاصة بإحدى شركات السياحة حال توقفها بجراج كائن بدائرة المركز.. بمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات لدى عميليهما سيئا النية ( تاجرى "خردة") أمكن ضبطهما وبحوزتهما المسروقات.

كما تم ضبط (عاملين) لقيامهما بسرقة خزينة حديدية بداخلها (مبلغ مالى) من داخل مصنع كائن بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما مبلغ مالى، بمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة والمبلغ المالى من متحصلات واقعة السرقة، وأضافا بارتكابهما الواقعة بتحريض من (خفير بالمصنع) أمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما سبق. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.