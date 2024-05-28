الأمن يضبط طرفي مشاجرة بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على مشاجرة بين طرفين بسبب لهو الأطفال بدائرة قسم شرطة جرجا جنوب المحافظة، تم ضبط المشاركين فيها، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير مدير امن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة جرجا، بين طرفين ووجود مصابين، تم الفصل بين طرفى المشاجرة وتعين الخدمات الأمنية اللازمة والحالة الأمنية مستقرة.

بالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد رئيس مباحث المديرية، وضباط وحدة مباحث قسم شرطة جرجا، بوقوع مشاجرة بين" طرف أول " أحمد ا ا ع 32 سنة عامل مصاباً " بجرح قطعي بالصدر من الناحية اليسري "، وعمه / رمضان ا ع 62 صاحب محل بقالة، مصاباً " بجرح رضي أعلي الحاجب الأيسر وآخر بالكتف الأيمن "، وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي الجديدة.

وبين " طرف ثان " محمود ش م ع 32 سنة مبيض محاره، مصاباً " بجرحين قطعيين بالرأس "، وتم نقله لمستشفي جرجا العام، وشقيقه عبد الجبار ش م ع 42 سنة عامل نجلي خالة الأول من الطرف الأول.

الطرفان مقيمان بذات الناحية، تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول سكين وبحوزة الأول من الطرف الثاني

سكين تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب لهو الأطفال تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح

وفى سياق آخر فقد أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق الصحراوى فى أطفيح ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق الصحراوى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 اشخاص ونقلوا جميعهم الى المستشفى .