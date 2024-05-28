صور.. انطلق موسم حصاد محصول العنب بطور سيناء

توافد المواطنون بمحافظة جنوب سيناء، على المزارع لشراء العنب عالي الجودة، وسط فرحة المزارعين بزيادة الانتاجية للفدان وجودتها مقارنة بالعام الماضي، وبعد مبادرة خفض الاسعار سعر الكيلو بـ 15 جنيهًا.

انطلق موسم حصاد محصول العنب وسط زغاريد المزارعين والأهل من طور سيناء..

ويعد محصول العنب من أجود أنواع المحاصيل التي تنتجها التربة بجنوب سيناء، وهو صالح للتصدير لعدم إعطائه أي هرمونات الخاصة بتحسين جودة وشكل وحجم العنقود.

كما يقبل المواطنين على شرائه من المزرعة بسعر الجملة الذي لا يتعدى الـ 25 جنيهًا للكيلو، بينما يطرح في الأسواق بسعر 40 جنيهًا للكيلو، والعناية بأشجار العنب تبدأ مبكرًا منذ جني المحصول مباشرًا من حيث الري والتسميد، وخف وتقليم الأشجار، وغيرها من أعمال العناية مما يسهم في زيادة احتمالية نسبة الخصوبة وزيادة الإنتاجية.

وزارة الزراعة بجنوب سيناء : محصول العنب من أنجاح المحاصيل في زراعتنا ..

وفي سياق أخر- قال الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إن التربة بجنوب سيناء بكر وخصبة، وأثبتت التجارب نجاح زراعة العنب خاصة أنواع "الفليم والكرميسون "، لذا توسع المزارعين في زراعة هذان النوعان خلال الفترة الماضية لتصل إجمالي المساحة المنزرعة هذا العام 837 فدان و 17 قراط.

مؤكدًا أن انتاجية الفدان في زيادة مستمرة نتيجة لزيادة وعي المزارعين، وحرص المديرية على تقديم الدعم الإرشادي لهم بداية من عملية التقليم حتى عملية الجني.

كما أنه جاري الآن جني العنب "الفليم" كونه ينضج مبكرًا وتبدأ عملية الجني من أواخر شهر مايو الجاري، ويتميز بلونه الأحمر وعدم احتوائه على بذور، بينما عن "الكرميسون" ينضج مؤخرًا في المناطق الصحراوية ويبدأ جنيه بجنوب سيناء خلال شهر أغسطس.

قوافل الإرشادية لدعم المزارعين قبل موسم التزهير..

كما يجري تكثيف القوافل الإرشادية لدعم المزارعين قبل موسم التزهير، لتوعيتهم بأهمية إزالة الأوراق المحيطة بالعنقود قبل عملية التزهير بأسبوع على الأقل، و في عملية الخف يجري ضبط عدد النموات الخضرية في المتر بترك عنقود واحد لكل نمو خضري، والتأكيد على ضرورة إزالة السرطانات أسفل منطقة التطعيم، والتخلص من الحشائش التي توجد بالمزرعة.

صور.. حصاد محصول العنب وسط زغاريد المزارعين

محمود صالح صحفي الوفد مع أحد المزارعين بطور سيناء

الفديو..

فديو..انطلق موسم حصاد محصول العنب