محافظ جنوب سيناء يبحث سبل تفعيل اتفاقية التوأمة بين شرم الشيخ وسينايا الرومانية

محافظ جنوب سيناء يستقبل سفيرة دولة رومانيا..

استقبل اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، أوليفيا تودرين، سفيرة دولة رومانيا في مصر، وتم خلال اللقاء بحث سبل تفعيل بنود اتفاقية التوأمة بين مدينة شرم الشيخ و مدينة سينايا الرومانية والتي قد تم توقيعها أكتوبر 2021.

من أجل فتح أسواق نوعية جديدة فى مجال تنشيط السياحة واستثمار العلاقات الوطيدة بين الشعبين المصرى والروماني، وذلك في إطار تنشيط السياحة بين مصر ورومانيا، وتبادل الفرق الفنية والشعبية، وإقامة معسكرات رياضية رومانية بشرم الشيخ، والتعريف بالثقافات بين البلدين.

كما تناول اللقاء أيضا بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات السياحة العلاجية لما لرومانيا من خبرات واسعة في هذا المجال وخاصة مجال التدريب والصناعات الدوائية وإدارة المنتجعات الاستشفائية،وفى نهاية اللقاء أهدى المحافظ درع المحافظة لسفيرة رومانيا تقديرا لها وكذا بعض الهدايا التذكارية.

ومن المقرر ان تقوم سفيرة رومانيا بجولة بمدينة شرم الشيخ تشهد عدة أشواط من سباقات الهجن، بمضمار الهجن الدولى، وزيارة لمستشفى شرم الشيخ الدولي، وفرع جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ، وعدد من المقاصد السياحية بالمدينة.

حضر اللقاء اللقاء اللواء احمد الاسكندراني، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير المساعد، والمستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي ، مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح.