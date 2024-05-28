هانحررهم بالموبايل إزاي.. محمد رمضان يستنكر أفعال العرب ومتابعون: مش خايف تتحبس (صور)

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو جديد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الأشهر انستجرام، مستنكرًا فعل الجميع حول الأحداث الجارية في غزة وخاصة بعد المحرقة الجماعية التي حدثت أمس والتي نسفت أرواح ضحايا أغلبهم من الأطفال .

وبدأ رمضان حديثه قائلًا:"والله مكسوف كسوف، مش عايز أقولكم، مكسوف لنفسي ومكسفولكم، ومكسوف لكل عربي، ربنا يرحم شهدائنا في رفح ويشفي مُصابيهم ويصبر أهاليهم".

وتابع: "ومكسوف إن كل جريمة بشعة عقلنا مبيستوعبهاش، وقلبنا مبيتحملهاش، اللي بنقدر نعمله إن إحنا بنمسك الموبايل، شوية ناس تصمم صور وتكتب اللي قلبها يقولها عليه، وناس تمنتج فيديوهات على موسيقى حزينة، ناس تعمل فيديو تقول اللي حاسة بيه".

وأختتم الفيديو قائلًا: "إحنا هانفضل لحد إمته نحارب بالموبايل ونرجع كرامتنا بالموبايل إزاي، وندافع عن إخواتنا بالموبايل إزاي، هانحررهم بالموبايل إزاي".

وتوالت التعليقات المؤيدة لكلامه على مقطع الفيديو فكان أبرزهم ما يلي:"

محرقة الخيام برفح

تفاجئ المواطنون الأبرياء الساكنين في خيامهم بعد النزوح لمرات عدة بأطنان من البارود والمواد الحارقة تقذف على رؤوسهم بغدر ، ليستشهد العشرات وأغلبهم من الأطفال التي دفنت أشلاء دون رؤوس في مشاهد تدمى لها القلوب .

وقال مسئولو صحة محليون إن العشرات استشهدوا وأصيب كثيرون عندما ضربت غارة جوية إسرائيلية ليلة الأحد حي تل السلطان غرب رفح، مما تسبب في انفجار في المخيم واستشهاد كثيرين، بينهم نساء وأطفال بداخله.

وقال متحدث باسم وزارة الصحة في غزة في الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين إن 35 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب العشرات، معظمهم من النساء والأطفال، بينما قالت الأونروا إن عدد الشهداء تجاوز 100 شهيد.

وقال جيش الإحتلال الإسرائيلي في بيان في وقت مبكر من يوم الاثنين: تم تنفيذ الضربة ضد أهداف مشروعة بموجب القانون الدولي، من خلال استخدام ذخائر دقيقة وعلى أساس معلومات استخباراتية دقيقة تشير إلى استخدام حماس للمنطقة".