غلق كويري الهويس بمركز بيلا لإجراء أعمال الصيانة

أعلن محافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين، غلق كوبري الهويس بقرية إبشان بمركز بيلا بداية من مساء اليوم الثلاثاء، لبدء أعمال الصيانة التي تنفذها الهيئة العامة للطرق والكباري، بإشراف أيمن غالي، رئيس مركز ومدينة بيلا، مع اتخاذ كل إجراءات الأمن والسلامة خلال أعمال الصيانة.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه نظراً لأهمية ‏ ‏كوبري الهويس بمركز بيلا، حيث يعد الشريان الرئيسي لربط مدينة بيلا بمحافظتي كفر الشيخ والغربية، فقد لزم إجراء صيانة عاجلة عقب تشكيل لجنة من المتخصصين والفنيين لإجراء المعاينة اللازمة للكوبري والوقوف علي حالته الإنشائية، حفاظاً علي سلامة المواطنين والسيارات من الخطر، خاصة مع الكثافات المرورية اليومية

وأضاف أنه تم التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى لعمل الصيانة العاجلة المطلوبة لكوبري الهويس، تجنباً للمخاطر وحفاظاً علي أرواح المواطنين، والبدء في أعمال الصيانة .

ووجه محافظ كفر الشيخ، بتشكيل ورديات عمل تضمن استمرار العمل علي مدار ٢٤ ساعة لسرعة إنهاء الأعمال وفقا للبرنامج الزمني المحدد، ووضع لوحة رقمية بنظام العد التنازلي توضح مدة المشروع وتاريخ الانتهاء منه.

وأشار محافظ كفرالشيخ إلي أنه تم التنسيق بين هيئة الطرق ومديرية الطرق والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بتمهيد وجاهزية الطريق البديل وهو طريق «بيلا - حاذق - أبوبدوي» بدلا من طريق «بيلا - إبشان - الكراكات» للمتجهين إلي محافظة كفر الشيخ، علي أن يتم وضع العلامات الإرشادية اللازمه لذلك، والتنويه عن هذه الطرق البديلة للمواطنين.

