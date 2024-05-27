الهلال ينهي مشواره في دوري روشن بفوز صعب على الوحدة

أنهي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مشواره في منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري روشن السعودي بالفوز على نظيره الوحدة بهدفين لهدف في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين على استاد مدينه الملك عبدالعزيز الرياضية.

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وتقدم الزعيم بالهدف الأول في المباراة عن طريق محمد كنو في الدقيقة 19 ، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني سجل الوحدة هدف التعادل بأقدام يحيي المهدي في الدقيقة 77 ، ليخطف بعدها الهلال هدف الفوز الأخير له في الدوري عن طريق ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 92.

وبهذه النتيجة رفع الهلال رصيده 96 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن، فيما توقف الوحدة عند المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة.



وكانت كتيبة خورخي خيسوس المدير الفني للازرق حسمت لقب الدوري السعودي بعد الفوز على الحزم برباعية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ31 من عمر البطولة.