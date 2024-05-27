الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية تعزز التعاون في العديد من المجالات

من المقرر أن يعقد نائب وزير الخارجية الأمريكي، كيرت كامبل، اجتماعًا ثلاثيًا في واشنطن الجمعة المقبلة، يشارك فيه نظيره الياباني أوكانو ماساتاكا ونظيره الكوري الجنوبي كيم هونج كيون.

يهدف هذا الاجتماع إلى تأكيد التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث وأهميته في تعزيز منطقة المحيطين الهندي والهادئ كمنطقة حرة ومفتوحة ومتصلة ومزدهرة وآمنة ومرنة.

سيتمحور الحوار حول استغلال القدرات الجماعية لتعزيز التعاون في مجالات الأمن الاقتصادي والتكنولوجيات الحيوية والناشئة، والأمن البحري، بالإضافة إلى مناقشة تحديات إقليمية وعالمية متنوعة.

ومن بين هذه التحديات: التهديدات التي تشكلها كوريا الشمالية على السلام والأمن الإقليمي والعالمي، والتوترات بين روسيا وأوكرانيا، وضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في مضيق تايوان، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإنساني لسكان قطاع غزة.

سيعقد كامبل لقاءات ثنائية منفصلة مع نظيريه، وفي 30 مايو، سيشارك في الاجتماع الافتتاحي لحوار نائب الوزير للدبلوماسية الاستراتيجية والتنمية بين الولايات المتحدة واليابان، بالإضافة إلى مشاركته مع نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إيزوبيل كولمان.

وفي 31 مايو، سيلتقي كامبل مع النائب الأول لوزير الخارجية الكوري لبحث الدور الحاسم للتحالف بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وخارجها.