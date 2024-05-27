أمرت جهات التحقيق ، بحبس تشكيل عصابى مسلح 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية بمحافظة المنوفية.

حبس تشكيل عصابى بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تمكنت من ضبط تشكيل عصابي مسلح، تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية.

وكان مركز شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية، تلقى بلاغا بنشوب حريق بسيارة ملاكي «مبلغ بسرقتها»، أثناء توقفها بدائرة المركز، ونتج عن ذلك احتراقها بالكامل، وبالفحص ، أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل "له معلومات جنائية"

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبرفقته عاطل، وبحوزتهما بندقية آلية، وبندقية خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين.

وبمواجهتهما، اعترفا بتكوينهما تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية لحماية نشاطهما الإجرامي، وأقر المتهم الأول بارتكابه واقعة إضرام النيران بالسيارة ا، بقصد إخفاء معالمها عقب علمه بضبط مرتكبي واقعة سرقتها «لسابقة قيامه بشرائها منهم وعلمه بكونها مسروقة».

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كما شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، حملات لمواجهة جميع صور الخروج على القانون، وسرقة التيار الكهربائي، والهاربين من الأحكام القضائية بالمحافظات.

وأسفرت جهود الحملات خلال الـ 24 ساعة الماضية عن ضبط أكثر 14 ألف قضية سرقة تيار كهربائي، تنوعت ما بين سرقة تيار كهربائي للمباني المخالفة المقامة على الأراضي الزراعية، وسرقة تيار كهربائي للمقاهي والكافيهات غير المرخصة، وسرقة تيار كهربائي للعقارات، وحالات التعدي على الحرم الآمن لخطوط كهرباء الضغط العالي والمنخفض.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية.