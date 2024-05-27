رئيس Netflix: الذكاء الاصطناعي لن يأخذ وظيفتك.. ربما هؤلاء

أجرى الرئيس التنفيذي المشارك لـ Netflix، تيد ساراندوس، مؤخرًا مقابلة موسعة مع صحيفة نيويورك تايمز، ناقش فيها مجموعة واسعة من المواضيع، بما في ذلك التأثير المحتمل للذكاء الاصطناعي (AI) على صناعة الترفيه وحتى النجاحات الأخيرة لفيلم Barbie في شباك التذاكر، وأوبنهايمر الذي يعتقد أنه كان سيحقق نفس النجاح على Netflix.



سعى ساراندوس إلى تهدئة المخاوف من أن يحل الذكاء الاصطناعي محل المبدعين، قائلاً: “لا أعتقد أن برنامج الذكاء الاصطناعي سيكتب سيناريو أفضل من كاتب عظيم، أو سيحل محل أداء رائع، أو أننا لن نتمكن من ذلك، لن تكون قادرًا على معرفة الفرق”.

وقارن المدير التنفيذي دمج الذكاء الاصطناعي في العملية الإبداعية بالتقدم التكنولوجي السابق، بحجة أن هذه التطورات أدت في النهاية إلى النمو وزيادة فرص العمل في الصناعة، قال ساراندوس: "لن يأخذ الذكاء الاصطناعي وظيفتك، الشخص الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد قد يأخذ وظيفتك".

وتأتي تعليقات ساراندوس في وقت تتصارع فيه هوليوود مع المخاوف بشأن الأمن الوظيفي ودور الذكاء الاصطناعي في صناعة الترفيه، في العام الماضي، أضرب الكتاب والممثلون وغيرهم من المشاركين في الإنتاج سعيًا للحماية من استخدام الذكاء الاصطناعي، خوفًا من أن تحل التكنولوجيا محلهم، وفي النهاية، توصلت الصناعة إلى اتفاق.



على الرغم من التحديات، يظل ساراندوس متفائلًا بشأن مستقبل Netflix ودور المبدعين البشريين في عصر الذكاء الاصطناعي، وهو يعتقد أن أشكال الترفيه المختلفة هي أشكال فنية حقيقية وأن تركيز الشركة على استقبال الجمهور سيستمر في دفع نجاحها.