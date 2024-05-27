إحالة البلوجر هدير عاطف وطليقها و3 آخرين للمحكمة الاقتصادية

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، إحالة البلوجرهدير عاطف وطليقها بلال وشقيقته هاجر وزوجها تامر إلى المحكمة الاقتصادية، في تهمة تلقي أموال من العامة بحجة تشغيلها في تجارة السيارات على غير الحقيقة.

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تواجه المتهمة وآخرون اتهامات، بتوجيه الدعوة للجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية، لجمع أموال منهم لتوظيفها واستثمارها، وتلقيهم تلك الأموال منهم على خلاف أحكام القانون، وامتناعهم عن ردها.

وحسب اعترافات البلوجر هدير عاطف، فقالت: أنا سني 27 سنة وشغالة بلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، واللي حصل إن بلال جوزي بيستثمر في العقارات والسيارات والبورصة، وكان فيه فلوس من العملاء تم تحويلها على حسابي الشخصي في بنك الأهلي وعلى رقمي فودافون كاش عشان أديهم لبلال يستثمرهم في العقارات أو المجالات اللي قولت عليها، لكن العقود كانت تتم بين العملاء وبلال وأنا ماليش دعوة بالعقود.

كما أنكرت البلوجر هدير عاطف ما نسب إليها من الاتهام بإنشاء وإدارة حساب خاص على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بقصد ارتكاب الجرائم المشار إليها والمعاقب عليها قانونًا.

وعن طبيعة العلاقة بين البلوجر هدير عاطف وكل من المتهم الثالث تامر عادل والمتهمة الرابعة هاجر محمود والمتهم الثاني بلال محمود، قالت: بلال جوزي وتامر جوز هاجر اللي هي أخت بلال.

أما في اعترافات بلال طليق البلوجر هدير عاطف في التحقيقات فقال: هاجر وتامر كانوا بيتفقوا مع العملاء لكن هدير ملهاش أي دور واحنا اطلقنا بسبب المشاكل اللي حصلت بسبب القصة دي، والعملاء كانوا على علم بطبيعة النشاط من حيث تلقي الأموال ودعوتهم لتوظيف أموالهم، بس هدير عاطف مكنتش عارفة أي حاجة، ودور هاجر وتامر إنهم كانوا عارفين كل حاجة وكانوا بيقابلوا العملاء لما أكون أنا مش موجود، وبياخدوا منهم الفلوس وبيدوهالي علشان أستثمرها، وهما كانوا بياخدوا فلوس من الناس لما أكون أنا مش موجود.

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