فلسطين تشارك في الإجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة واللجوء بالجامعة العربية

شارك المستشار جمانة الغول بمندوبية فلسطين بالجامعة العربية الإجتماع العاشر لعملية التشاور العربية الاقليمية الذي عقد بالجامعة العربية في وقت مازال الشعب الفلسطيني في غزة يتعرض فيه لكافة أشكال الإنتهاكات لحقوقه إلى حد يصل إلى إرتكاب العديد من الجرائم الدولية بما فيها جريمة الإبادة الجماعية.

وقال المستشار الغول أن المجزرة التي إرتكبها الإحتلال الإسرائيلي في مخيم للنازحين برفح تعكس إصراره على إستمرار عمليات الإبادة والتدمير وإرتكاب المجازر في رفح وباقي مناطق قطاع غزة وتجاوز كل المطالبات والقرارات الدولية بضرورة وقف الهجوم العسكري على مدينة رفح .. كما طالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية الفاعلة بالعمل بشكل جدي وفاعل لإجبار الإحتلال على الإمتثال لقرارات محكمة العدل الدولية وعدم الإكتفاء بالبيانات وتسجيل المواقف وإلا فإن كل تأخير يقابله مزيد من القتل والدماء.

وفي سياق مختلف دعا المستشار أول رزق الزعانين من مندوبية فلسطين بالجامعة العربية يدعو الإتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات المنضوية داخلها إلى مقاطعة منظومة الإحتلال ومقاطعة شركاته والشركات الأجنبية التي تعمل في المستوطنات بالأرض المحتلة بما يشمل عدم التعامل مع المستوطنين وحظر دخولهم إلى الدول العربية ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية.



مؤكدا علي ضرورة تقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني ولعشرات الأف الأطفال الفلسطينيين الذين يتموا بفقدان آبائهم أو بترت أطرافهم نتيجة العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة بالطرق المناسبة لإغاثة هؤلاء الأطفال مع إعطاء أهمية خاصة لتركيب الأطراف الصناعية لهم.