عُمان تستضيف اجتماعاً دولياً لإدارة سلامة المطارات وقدرتها وكفاءتها

تستضيف سلطنة عُمان أعمال الاجتماع السادس للمجموعة الإقليمية لتخطيط وتنفيذ سلامة المطارات للإيكاو، ممثلة بهيئة الطيران المدني، بمشاركة 10 دول إقليمية، و3 منظمات دولية، تتمحور أجندة هذا الاجتماع حول محورين هما: إدارة سلامة المطارات، وقدرة المطارات وكفاءتها.



يأتي الاجتماع لمناقشة رصد التطورات والتحديث المستمر لخطط التنفيذ لمنطقة إدارة المعلومات في مجال تخطيط الطائرات والعمليات، بما في ذلك تنفيذ أحكام منظمة الطيران المدني الدولي، ومتابعة وتحليل الإنجازات المحرزة في تنفيذ عملية التصديق على جميع المطارات المفتوحة لعمليات الطائرات الدولية، الواردة في الخطة الإقليمية للملاحة الجوية للشرق الأوسط، وتعزيز إدارة السلامة لعمليات الطائرات في المنطقة.



وقال المهندس مبارك بن صالح الغيلاني مدير عام المديرية العامة لتنظيم الطيران المدني بالتكليف بهيئة الطيران المدني: إن التقدم والريادة اللذين حققتهما سلطنة عمان في البنية الأساسية للمطارات ومختلف مجالات سلامة وأمن المطارات يعززان كفاءة المجال الاقتصادي للمطارات في سلطنة عمان والأجهزة والأنظمة المساهمة في حماية البيئة.



يأتي الاجتماع بهدف تعزيز التنسيق والتعاون بين الدول في مجال سلامة المطارات، وتنفيذ أهداف السلامة والملاحة الجوية المحددة في استراتيجيات سلامة الملاحة الجوية بمنطقة الشرق الأوسط، تماشيا مع الخطة العالمية لسلامة الطيران، والخطة العالمية للملاحة الجوية.

العدوان الإسرائيلي في غزّة



وفي سياق مختلف أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار العدوان الإسرائيلي في غزّة، والاستهداف الأخير لمخيم نازحين في رفح بقطاع غزّة.



وأكّدت في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم أنّ هذه الأفعال الشنيعة التي تستمر دولة الاحتلال بارتكابها تستوجب تدخلًا دوليًّا رادعًا بما في ذلك فرض المجتمع الدولي عقوبات على إسرائيل؛ نظرًا لما تمثله ممارساتها العدوانية الغاشمة من خرق واضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وانتهاك لكرامة النفس البشرية والقيم الإنسانية.