قنا تستعد لإدخال كوبري الرياح العلوي إلى الخدمة

تستعد محافظة قنا، لإدخال كوبري الرياح العلوي إلى الخدمة خلال الأيام المقبلة، وعقد اللواء أشرف الدوادى المحافظ، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا، لتنظيم الحركة المرورية لكوبرى الرياح بمدينة قنا قبل بدء التشغيل التجريبي.

تنظيم الحركة المرورية

أوضح محافظ قنا أن الاجتماع لمناقشة المسارات المرورية لكوبرى الرياح في حضور الجهات المنفذة والجهات المستفيدة للبدء في التشغيل التجريبى الذى يهدف الى معاينة أداء الكوبرى والتعديل المسارات في حالة وجود مشاكل.

وأكد على أهمية الكوبرى، فى تيسير الحياة على المواطنين بمدينة قنا، ودفع حركة نقل البضائع كذلك، وتقليل زمن الرحلات، مضيفا انه يتم تنفيذ الكوبرى وفقاً للمواصفات القياسية ومعايير الجودة العالية.

وأنه يتم تكثيف العمل على مدار الساعة لسرعة الإنجاز مع التنسيق المستمر مع إدارة المرور المتخصصة لضمان إنسيابية الحركة المرورية على الطريق بالتزامن مع تنفيذ الأعمال

أشار محافظ قنا إلي أن الكوبرى يربط بين غرب وشرق السكة الحديد ويساهم فى تخفيف الضغط المرورى على مزلقانات السكة الحديد، وتحقيق السيولة المرورية، وسهولة تنقل الأفراد والمركبات.

لافتا ان المشروع يشمل تنفيذ كوبري علوي لعبور السيارات وكوبري مشاة، ويتم تنفيذه تحت إشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بطول 500 متر، وعرض 16 مترا على حارتين لكل اتجاه، بتكلفة تقدر بـ130 مليون جنيه، منها 60 مليون جنيه من الخطة الاستثمارية للمحافظة و70 مليون جنيه مقدمة من وزارة النقل والمواصلات ، بالإضافة إلى تطوير المنطقة المحيطة بالكوبري.

الاجتماع

حضر الإجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير العام المساعد، والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى محمود عضوا مجلس النواب.

والمهندس عماد حسين رئيس الإدارة المركزية لهيئة الطرق والكباري بقنا، والعقيد هاني مرسي وكيل إدارة مرور قنا، والمهندس وليد أبو العباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية.

والمهندس عبد الرحيم محمد مدير عام التنفيذ والصيانة بهيئة الطرق والكبارى ، ومهندسي الشركة المنفذة وعدد من القيادات التنفيذية.

جولة للمتابعة

وفي 30 أبريل الماضي، أجري المحافظ، جولة ميدانية لمتابعة الأعمال النهائية لمشروع إنشاء كوبرى الرياح بمدخل مدينة قنا الجنوبي، والذي يجري تنفيذه ضمن مشروعات خطة الدولة للتنمية المستدامة، للنهوض بالمرافق والخدمات العامة.

وبيّن المحافظ، أن مشروع كوبري الرياح يُسهم ، في الحد من الاختناقات المرورية بتلك المنطقة مع إحداث نقله نوعيه أمام حركة السيارات كونه سيقضي على أوقات انتظار حركة القطارات أمام المدخل الرئيسي لمدينة قنا من ناحية الجنوب..

ولفت إلي أن الكوبرى يأتى ضمن المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين.