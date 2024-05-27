محافظ دمياط تسلم 91 تأشيرة حج للحجاج الفائزين بالقرعة

شهدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الاحتفالية التى أُقيمت بمديرية التضامن الاجتماعي لتسليم تأشيرات الحج للحجاج الفائزين بقرعة الحج لهذا العام ١٤٤٥ هجرية / ٢٠٢٤ م.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والشيماء عبد المعطى مدير مديرية التضامن الاجتماعي وفضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف.

سلمت المحافظ ، تأشيرات الحج لـ ٩١ حاجاً من أبناء المحافظة، مقدمةً لهم التهنئة بفوزهم بقرعة الحج لزيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج ، كما دعتهم بالدعاء لمصر بأن يحفظ أهلها ويديم عليها نعم الرخاء والأمن والاستقرار.

وأعربت عن أصدق امنياتها لهم برحلة موفقة وحج مبرور وذنب وعودة حميدة إلى أرض الوطن..

وتوجهت المحافظ، بخالص الشكر إلى وزارة التضامن الاجتماعي ومديرية التضامن على ما يقدمونه من جهود للاشراف على الحج وخدمة حجاج بيت الله الحرام والتيسير عليهم لأداء المناسك بالأراضى المقدسة ، والظهور بالمستوى الذى يليق بمصر

هذا وقد سلمت " المحافظ " تأشيرات ومستلزمات الحج لعدد ٩١ مواطن من محافظة دمياط.

كرمت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، واللواء أركان حرب مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، عدد من أبناء محافظة دمياط، وذلك خلال فاعلية الاحتفالات بيوم الشهيد والمحارب القديم، بمكتبة مصر العامة بمدينة دمياط، بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة.

وتضمنت فاعليات التكريم تلاوة آيات من القرآن الكريم وعرض فيلم تسجيلى عن منزلة الشهيد.

وألقت المحافظ، كلمة أعربت مجددًا خلالها عن ترحيبها بمدير الجمعية على أرض محافظة دمياط، كما أعربت عن سعادتها بمشاركتها بهذا الحدث لتكريم مصابى العمليات وأسر الشهداء من أبناء محافظةدمياط.

ووجهت الدكتورة منال عوض، تحية شكر واعتزاز لرجال القوات المسلحة والشرطة البواسل ، عيون مصر الساهرة وحصنها المنيع للدفاع عن استقرارها وامنها ،والذى ساهم فى تحقيق خطة الدولة لاستكمال مسيرة التنمية الشاملة والتى طالت أرجاء مصر لنشهد انطلاقة جديدة لإنجازات ومشروعات قومية حققتها الدولة خلال السنوات الأخيرة تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

واختتمت محافظ دمياط، كلمتها بتوجيه التحية لأرواح شهداء مصر الأبرار من أبناء القوات المسلحة والشرطة الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، مقدمة التحية الى أبطال مصرمن مصابى العمليات الذين ضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والفداء.

واستهل مدير الجمعية كلمته، بدعوة جميع الحضور بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر، كما نقل تحيات الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى و الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا أن احتفال اليوم يأتى فى إطار الاحتفال بيوم الشهيد والمحارب القديم والتى تواكب ذكرى استشهاد الفريق عبد المنعم رياض رئيس أركان حرب القوات المسلحة أثناء تفقده للخطوط الأمامية خلال حرب الاستنزاف.

وأكد أن الشهادة شرف يتمناه جميع رجال القوات المسلحة، مشيرًا إلى أن رجال مصر على مر العصور سطروا أروع الملاحم فى البطولة والفداء، مؤكدًا أن تكريم أسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية يعكس أهمية ترسيخ معانى التقدير لمن ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن .

وأشار إلى أن الجمعية لا تدخر جهدًا فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لأسر الشهداء ومصابى العمليات الحربية وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

وألقى الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الأوقاف، والقمص مرقس محروس راعى كنيسة العذراء مريم، كلمة تحدثا خلالها عن منزلة الشهيد ومكانته فى الأديان السماوية واختتمت فاعليات التكريم بعزف موسيقى السلام الجمهوري لمصر.