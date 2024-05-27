وحدة مكافحة العدوى بطب بشري سوهاج تنظم دورة تدريبية للأطباء والتمريض

نظمت وحدة مكافحة العدوى بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج دورة تدريبية عن "كيفيه وطرق الترصد الوبائي " والتي استهدفت الأطباء وحكيمات التمريض بالمستشفى الجامعي.

وقال الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، إن هذه الدوره ضمن سلسلة الدورات التي سوف يتم تنظيمها في اطار تفعيل منظومة الترصد الوبائي بمسشفيات سوهاج الجامعية، و الذي يهدف الي جمع المعطيات المتعلقة بالصحة والمخاطر، وتحليلها وتفسيرها، ثم التنبؤ والإستجابة لتحقيق وقاية ومكافحة للأمراض من خلال وضع قواعد ومعايير وإرشادات وأدوات للصحة العامة.

ولفت الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، إلى ان الدوره التدريبية استهدفت الحكيمات والاطباء بالاقسام المعنية بالمستشفى الجامعي لتفعيل الترصد، لتدريبهم واكتسابهم المعرفة والمهارات التي تساعد علي تأهيلهم للعمل في المستشفيات الجامعية في مجال الترصد الوبائي.

وأكدت الدكتورة اسماء محمد جوده مدير وحدة مكافحة العدوي بالمستشفيات الجامعية، أن الدوره التدريبية استمرت علي مدار يومين، وحاضر فيها الدكتوره هبه صلاح مسئوله الترصد بمديرية الصحه، كما شارك فيها عدد من الحكيمات والأطباء بأقسام العصبية ، الأطفال، الباطنة، الروماتيزم والعظام، حيث تناولت الدورة التدريبية مناقشة أنواع الأمراض المعدية وكيفية التسجيل بدفتر الترصد .

وفي سياق آخر أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عن فوز فريق كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج ضمن أول عشر مراكز على مستوى الجمهورية في الهاكثون الثالث للحلول الذكية لتحديات الطاقة الجديدة والمتجددة، و الذي اقيم تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي واطلقه معهد بحوث الإلكترونيات ومدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات بالتعاون مع اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وهنأ الدكتور حسان النعماني الفريق الفائز، مؤكداً حرص الجامعة علي دعم وتشجيع أبنائها الطلاب المبتكرين والمبدعين، والمشاركة في تلك الفعاليات التي تنمي قدراتهم الابداعية، حيث هدفت فعاليات الهاكثون الي تشجيع الإبتكار وتطوير الحلول التقنية المستدامة والفعالة في هذا المجال الهام للوصول لحلول ذكية ابتكارية للطاقة الجديدة والمتجددة تساهم في تحقيق التنمية المُستدامة لمصر.

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الهاكاثون استمر على مدار يومين، وشهد مشاركة واسعة من الشباب الموهوب من مختلف الجامعات المصرية، الذين تنافسوا على تقديم حلول مبتكرة لتحديات الطاقة الجديدة والمُتجددة، وذلك بمقر المعهد بالنزهة الجديدة.

وأوضح الدكتور احمد عبد الرحيم القائم بعمل عميد الكلية، أن عدد الفرق التي شاركت في الهاكثون ٨٠ فريقاً ، من اكثر من ٤٠ جهة من الجامعات والمراكز البحثية ومختلف الجهات المهتمة فمجال الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث بلغ عدد المشاركين اكثر من ٣٥٠ مشارك.

وأشار الدكتور احمد منتصر وكيل الكلية، إلى ان الفريق الفائز ضم كلاً من الطالب محمد ناصر احمد محمد، والطالب إبراهيم عزيز ابراهيم، والطالبه أماني السيد علي يوسف بالفرقة الرابعة شعبة الإلكترونيات، حيث شاركوا بمشروع يعمل على توفير حل متكامل لتحسين أداء وكفاءة الألواح الشمسية بواسطة ربوت ذكي يحل مشكلة تكثيف الغبار علي الوالح الطاقة الشمسية ، مما يسهم في تعزيز الإنتقال نحو مستقبل مستدام يعتمد على الطاقة المتجددة.