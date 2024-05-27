جامعة جنوب الوادي تُنسق لتوقيع بروتكول مع مؤسسة مصر الخير

قال الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، إن الجامعة، تُنسق لإعداد بروتكول تعاون مشترك مع مؤسسة مصر الخير في ضوء إهتمام جامعة جنوب الوادي بالمشاركة المجتمعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

والتقى الدكتور احمد عكاوي رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، الدكتور محمد رفاعي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير لبحث سبل التعاون المشترك.

و الدكتور هاني أبوعلي رئيس قطاع التقييم وقياس الأثر ، والدكتور صابر حسن رئيس قطاع التعليم، والدكتور خالد عمران مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظات قنا والبحر الأحمر والأقصر.

والدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الموارد البشرية، والدكتورة مروة امبابي مدير مكتب الدعم الفني للرئيس التنفيذي، و شوقي امين مدير عام مكتب رئيس الجامعة.

وبيّن رئيس الجامعة، أن اللقاء يأتي استمرارا للتعاون المثمر والبناء بين جامعة جنوب الوادي و مؤسسة مصر الخير، وفي إطار الحرص على النهوض بالجامعة.

وخاصة فيما يتعلق بخدمة المجتمع وتنمية البيئة ومشاركة الجامعة في العديد من المشروعات التنموية بقطاع جنوب الصعيد في النواحي الصحية والتعليمية و الخدمية والاجتماعية.

كما تناول اللقاء التنسيق لإعداد بروتوكول تعاون مشترك في العديد من الانشطة التنموية الخاصة بقطاعات المؤسسة.

مشاركة مجتمعية مماثلة

وقبل أسبوعين، إطلع رئيس الجامعة على معرض "دكان الفرحة" الذي ينظمه صندوق تحيا مصر بالتعاون مع الجامعة وذلك بالصالة المغطاة بالجامعة في الفترة من 14 الى 16 مايو الجاري.

وأشار الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة الى أن مبادرة "دكان الفرحة" أحد أنشطة صندوق تحيا مصر وتأتي اتساقا مع التوجهات الوطنية بتعزيز اجراءات الحماية الاجتماعية.

واكد رئيس الجامعة ان انشطة (دكان الفرحة ) تستهدف رعاية الطلاب الأولى بالرعاية بالجامعات الحكومية و تتضمن إقامة معرض للملابس والأحذية به حوالى(15) ألف قطعة ملابس لتوزيعها على 3٠٠٠ طالب وطالبة.

وحيا رئيس الجامعة جهود صندوق تحيا مصر على المبادرات المتنوعة التي يقدمها في مختلف انحاء الجمهورية واشاد الدكتور محمد سعيد عبدالله نائب رئيس الجامعة الشكر بالدور التنموي لصندوق تحيا مصر .

وتعزيز قيم التكافل والتضامن و تخفيف العبء المادي على كاهل أسر الطلاب ودعمهم في مسيرتهم التعليمية، مشيراً الى حرص الجامعة على التعاون المشترك مع مختلف الجهات ذات الصلة لتوفير مختلف سبل الدعم للطلاب .