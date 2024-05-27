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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الطريق إلى البرلمان

رئيس "دينية الشيوخ" يطالب بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وموثقة لممتلكات الأوقاف

النائب يوسف عامر
النائب يوسف عامر رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ

طالب النائب يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، بإعداد قاعدة بيانات إلكترونية وموثقة لأصول وممتلكات الأوقاف، وأن يتم تحصيل العائد منها بشكل إليكترونى. 

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جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة المقدم منه، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن حفظ مال الوقف وتنميته.

ودعا عامر، إلى أهمية تنمية مال الوقف من خلال شراء أصول جديدة واستثمارها بمشروعات تنموية لصالح الواقف،  وتدويرها بإسم ملكية واقفيها والشراء بقيمتها أصول جديدة مع الالتزام بتنفيذ شرط الواقف.

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