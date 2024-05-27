ضبط 500 كيلو دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمي بالعاشر من رمضان

شنت إدارة تموين العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حملة تفتيشية برئاسة المهندس مصطفى عبدالقادر ومصطفى بيومى رئيس الرقابة التموينية ومحمد بدوى رئيس قسم حماية المستهلك.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر للمخالفين وجاءت علي النحو التالي: المحضر رقم ٢٧٠٢ جنح ثان العاشر ضد صاحب مخزن مواد غذائية لحيازته ٥٠٠ كرتونة مواد غذائية باجمالى ٦٠٠٠ كيس مجهول المصدر.

وتحرير المحضر رقم ٢٧٠٣ جنح ثان ضد صاحب ماركت لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمى وتم التحفظ على ٢٠علبة، والمحضر رقم ٥٧٤٨ جنح أول العاشر ضد س.ص.ع عدد ٥٠٠ كجم فيليه دواجن غير صالحة للاستهلاك بأحد المصانع المنطقة الصناعية الثالثة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد وجه فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية، بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة، للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية، ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفي سياق متصل، وقامت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة مصطفى عبدالقادر بالاشتراك مع حملة من الطب البيطرى، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير محاضر للمخالفين، وجاءت على النحو التالي: تحرير محضر رقم ٤٨٠٩ جنح اول العاشر لضبط سيارة جامبو فنطاس محملة بـ ٣٨٠٠ لتر سولار بدون تصريح مخالفة للقرار الوزاري ١٠٢ لسنة ٢٠١١، وذلك لتجميع كمية من السولار بغرض الاتجار والتربح والبيع في السوق السوداء، وتم تسليم السيارة لقسم أول بسائقها، وايداع السولار بمحطة البنزين.

وتحرير محضر رقم ٤٨٠٦ جنح أول العاشر لعدم الإعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت، تحرير محضر رقم٤٨٠٧ جنح اول العاشر لعدم الاعلان عن أسعار السلع بسوبر ماركت، وتحرير محضر رقم ٤٨٠٨ جنج أول العاشر لعدم وجود شهادة صحية.

المرور على المخابز البلدية

كما تم المرور على المخابز البلدية بدائرة المدينة، وتم المرور على عدد ١٥ مخبز، وتم تحرير محاضر للتوقف عن الإنتاج، كما تم تحرير عدد 2 محضر ضد اصحاب مخابز بلدية مدعمة لعدم نظافة أدوات المعجن.

وقامت الحملة بالمرور على صومعة العاشر من رمضان، وبانكر العاشر من رمضان، ومتابعة حركة توريد القمح المحلي.