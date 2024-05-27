وكيل زراعة الغربية يتفقد سير العمل بالمجمع الزراعى بسندبسط

قام الدكتور خالد أبو شادى وكيل وزارة الزراعة بالغربية، صباح اليوم الإثنين، بزيارة مجمع الخدمات الزراعية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرية «سندبسط».



ويتكون المجمع من دور أرضي ودور علوي ، ويضم المجمع جمعية زراعية، ومركز إرشاد زراعي، ووحدة بيطرية وتبلغ مساحة ٣٠٠متر ويهدف المجمع إلى توفير الدعم الفنى والمساعدة للمزارعين لجميع الخدمات التى تقدمها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي بالقرية، وأشار ابوشادى إلى أن هذا التطور يعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير الريف المصري وتوفير الخدمات الزراعية اللازمة للمزارعين وللمربين للثروة الحيوانية وذلك للنهوض بقطاع الزراعة.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة الزيارات المستمرة الإدارات الزراعيةبمدن المحافظة والقري للاطمئنان علي سير العمل بها والخدمات المقدمة للمواطن وتنفيذاللتكليفات الرئاسية في مشروع حياة كريمة.