استقرار أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم

سجلت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين الموافق 27 مايو، استثرار ملحوظ مع ترقب الأسواق اجتماع أوبك+ في الثاني من يونيو، حيث من المتوقع أن يناقش المنتجون الإبقاء على تخفيضات الإنتاج الطوعية لبقية العام.

ووفق لما نقلته وكالة "رويترز"، ارتفع سعر عقد تسليم يوليو لخام برنت 11 سنتا إلى 82.23 دولار للبرميل بحلول الساعة 0036 بتوقيت جرينتش، وارتفع عقد LCOc2 الأكثر نشاطًا لشهر أغسطس 13 سنتًا إلى 81.97 دولارًا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا إلى 77.85 دولارا.

ومن المتوقع أن تؤدي العطلات الرسمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يوم الاثنين إلى إبقاء التداول ضعيفًا نسبيًا.

وكانت أوبك قالت يوم الجمعة إن الاجتماع المقبل لمنظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها، المعروفين باسم أوبك+، تم تأجيله لمدة يوم واحد إلى الثاني من يونيو وسيتم عقده عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يناقش المنتجون في الاجتماع ما إذا كانوا سيمددون تخفيضات الإنتاج الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا في النصف الثاني من العام، حيث تقول ثلاثة مصادر من دول أوبك + إن التمديد محتمل.

وإلى جانب تخفيضات الإنتاج الأخرى البالغة 3.66 مليون برميل يوميًا والتي تستمر حتى نهاية العام، فإن تخفيضات الإنتاج تعادل ما يقرب من 6٪ من الطلب العالمي على النفط.

توقعات أوبك بنمو بأسواق النفط

وقالت أوبك إنها تتوقع عاما آخر من النمو القوي نسبيا للطلب على النفط قدره 2.25 مليون برميل يوميا، في حين تتوقع وكالة الطاقة الدولية نموا أبطأ بكثير يبلغ 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال محللو ANZ في مذكرة إنهم سيراقبون استخدام البنزين مع دخول نصف الكرة الشمالي فصل الصيف، وهو موسم الذروة تقليديًا لقضاء عطلات القيادة، معلقين:"بينما من المتوقع أن تصل رحلات العطلات في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوياتها بعد فيروس كورونا، فإن تحسين كفاءة استهلاك الوقود والمركبات الكهربائية قد يؤدي إلى بقاء الطلب على النفط ضعيفًا، ولكن يمكن تعويض ذلك من خلال زيادة السفر الجوي".

احتمالات برفع أسعار الفائدة

وستراقب الأسواق أيضًا مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة هذا الأسبوع بحثًا عن مزيد من الإشارات حول سياسة أسعار الفائدة، ويُقال إن هذا المؤشر، المقرر إصداره في 31 مايو، هو المقياس المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للتضخم.

وأنهى برنت الأسبوع الماضي منخفضا نحو اثنين % وخسر خام غرب تكساس الوسيط نحو ثلاثة % في الأسبوع بعد أن أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي أن بعض المسؤولين سيكونون على استعداد لتشديد أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا اعتقدوا أنه من الضروري السيطرة على التضخم المستمر.

وقد أدى احتمال رفع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تعزيز الدولار الأمريكي، مما يجعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.