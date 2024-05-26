غدا.. الحكم على مدير أعمال حلمي بكر.. تفاصيل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا، محاكمة مدير أعمال الموسيقار الراحل حلمي بكر السابق لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير منه، عن طريق النصب

و قدم دفاع المتهم مستندا يفيد بأن حلمي بكر “استلف” من مدير أعماله 3 ملايين جنيه، تضمن ورقة “استلمت أنا حلمي بكر مبلغ ٣ ملايين جنيه من نور…. على أن أقوم برده يوم ٢٤ ديسمبر”.

وعندما سألت هيئة المحكمة سامح القناوي دفاع الموسيقار عن رأيه، قال إن “المتهم قدم صورة من المستند وليس الأصل، كما أنه ليس من المنطقي أن يستلف شخص من آخر ٣ ملايين جنيه، ويكتب بها ورقة سطر واحد"، وقدم دفاع الموسيقار طعنا على المستند.

وكانت النيابة العامة برئاسة المستشار باسل عمرو وكيل النائب العام بنيابة العجوزة الجزئية، في جلسة 27 ديسمبر 2023، قد أمرت بإحالة المتهم في القضية رقم 23030 لسنة 2023 جنح العجوزة، للمحاكمة الجنائية، وفق الأوراق جنحة بالمادة ٣٣٦ / ١ من قانون العقوبات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهم نور أ.، في ٢٠٢٣ بدائرة قسم العجوزة، قام بالاستيلاء على المبالغ المالية المبينة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه حلمي عيد محمد بكر، وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام المجني عليه بمشروع كاذب.

واستمعت النيابة العامة بالجيزة للمحامي سامح ثابت وكيلًا عن الموسيقار حلمي بكر في بلاغه ضد مدير أعمال موكله السابق واتهامه بالاستيلاء على مبلغ مالي يقدر باثنين مليون ومائتين وثمانين ألف جنيه مصري.



