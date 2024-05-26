«الأهلى المصرى» يجدد شهادة التوافق مع المعيار الدولى لاستمرارية الأعمال

للمرة السادسة على التوالى

أعلن البنك الأهلى المصرى عن إعادة تجديد توافقه مع شهادة تأكيد الجودة الخاصة بالمعيار الدولى ISO 22301: 2019 فى نظام إدارة استمرارية الأعمال والممنوحة من قبل المعهد البريطانى للمواصفات القياسية British Standards Institution لمدة 3 سنوات تنتهى فى يونيو 2027.

ونجح البنك عام 2018 فى الحصول على تلك الشهادة المهمة التى تمنحها هذه المؤسسة العريقة، التى تلعب دوراً هاماً فى وضع المواصفات العالمية المعترف بها فى هذا المجال وبذلك يكون البنك الأهلى المصرى هو أول بنك وطنى يحصل عليها ويتمكن من الاحتفاظ بها لست سنوات متتالية.

قال هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى أن تجديد شهادة التوافق مع معيار الأيزو ISO 22301: 2019 يعد تأكيداً على قدرة البنك على مواصلة فاعليته وكفاءته فى إدارة عملياته وخدماته المصرفية، وإضافة لدوره المتنامى فى خدمة وحماية الاقتصاد القومى وتحقيق الاستقرار المالى والمصرفى مع الحفاظ على أموال المودعين، حيث يأتى تجديد التوافق مع تلك الشهادة لتنضم لباقة الشهادات التى حصل عليها البنك من قبل، التى تثبت تميز البنك فى التطبيق والامتثال لمتطلبات المنظمة الدولية للمعايير.

وأضافت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى، أن تجديد حصول البنك على هذه الشهادة الدولية يعد إشادة دولية بقدرة البنك الاستباقية على التعامل مع المخاطر والتحديات من خلال وضع استراتيجيات وخطط بديلة لمواجهة السيناريوهات المحتملة لتوقف الاعمال كما يعكس التطور المستمر فى خطط واستراتيجيات البنك لتحقيق التميز وتقديم كل الخدمات المصرفية بالكفاءة الأفضل والجودة المطلوبة.

وأكدت الباز أن هذا النجاح لم يكن ليتحقق لولا الجهود التى بذلتها إدارة البنك والعاملون فيه، حيث تأتى هذه الشهادة تتويجا لجهود تطوير العمل فى إدارات وخدمات البنك التى بذلت على مدى الأعوام الماضية لتطبيق المعايير الدولية للجودة والأمن واستكمالاً لمسيرة البنك والتزام إدارته بتفعيل خطته لتحقيق الحوكمة بكفاءة وفاعلية.

ومن جانبه أكد محمد عبدالرحيم الرئيس التنفيذى للمخاطر بالبنك الأهلى المصرى أن الشهادة شملت عدداً كبيراً من خطوط الأعمال الحيوية بالبنك، بما يعكس حجم الإنجاز الذى تحقق فى ظل تبنى إدارة البنك الأهلى المصرى منظومة عمل متكاملة فى مجال إدارة استمرارية الأعمال تتضمن الاهتمام بالعديد من المحاور بدءاً من عمليات التحليل والقياس مروراً بوضع ودراسة وتقييم الخطط البديلة، وما تتضمنه من إعداد المقرات والتحقق من كفاءتها، وصولاً إلى تدريب العاملين المعنيين لتحقيق أعلى معدلات جودة الأداء حال التعرض لأى نمط من أنماط التوقف عن الأعمال من المقرات الأساسية نتيجة الأزمات ما يساعد على زيادة المرونة التنظيمية لنظام إدارة استمرارية الاعمال بالبنك دون أى تعطيل أو عرقلة سير العمل.