مركز أجا يستعرض موقف الأراضي المخصصة لمشروعات حياة كريمة

اجتمع اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة أجا برؤساء الوحدات المحلية ومسؤول ومنسق حياة كريمة برئاسة المركز بقاعة المؤتمرات بديوان رئاسة مركز ومدينة أجا ، حيث تم خلال الإجتماع استعراض ومراجعة موقف الأراضي المخصصة للمشروعات التى سيتم تنفيذها.

وأكد" رئيس المركز" بأن الدولة تولي إهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بالقرى المستهدفة في مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة بين كافة الجهات لتوفير حياة كريمة للمواطنين بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مشيراً إلى الجهود الكبيرة التى تقوم بها القوات المسلحة بمبادرة "حياة كريمة"، والتي تستهدف تطوير الريف المصري والتعاون والتنسيق مع كافة أجهزة والمؤسسات لتنفيذ أسرع معدلات قياسية وإستخدام أحدث الوسائل والمعدات لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور، نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر إحتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده الدولة .جاء ذلك بحضور على الجميل وايمان صالح نائبا رئيس مركز ومدينة أجا وعماد الجمل مدير إدارة المتابعة والتخطيط ومنسق حياة كريمة برئاسة المركز و نصرة الوكيل مدير إدارة العلاقات العامة..

يأتى ذلك تطبيقا لتوجهات سياسة الدولة بالأوانه الأخيرة لتطوير الريف المصري من خلال تطوير كافة القطاعات الخدمية لتحسين مستوي الخدمات المقدمه للمواطنين ، وبالمتابعة المستمرة من الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهليه في هذا الشأن بادراج مركز أجا بالمرحله الثانيه من تنفيذ مبادرة حياه كريمة بمحافظه الدقهليه..