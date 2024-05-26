النيل للإعلام بالفيوم يناقش "اشتراطات السلامة والصحة المهنية"

نظم مركز النيل للإعلام بالفيوم التابع لقطاع الإعلام الداخلى اليوم الأحد، حلقة نقاشية حول "اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتحقيق بيئة عمل آمنة".

جاء ذلك بحضور المهندسة عبير محمد عبدالسلام مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية العمل، والدكتورة هبه يحيى مدير إدارة الصحة المهنية بمديرية الصحة بالفيوم.

أدار الحوار فريق مركز النيل برئاسة محمد هاشم مدير المركز، وحنان حمدى مسئول البرامج بمركز النيل للإعلام، وذلك في إطار الحملة الإعلامية التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للإستعلامات تحت إشراف الدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع وبتوجيهات الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية تحت شعار"نحو بيئة عمل آمنة وصحية مستدامة"، بمشاركة عدد من مسئولي السلامة والصحة المهنية ببعض القطاعات الحكومية بالمحافظة.

تناولت الحلقة التعريف بمفهوم السلامة والصحة المهنية وآليات تطبيقها فى المؤسسات والمنشآت الحكومية ومواقع العمل والإنتاج وكيفية الحد من مخاطر إصابات العمل وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، كما تناولت الحلقة عرض المشكلات التى تواجه مسئولى السلامة والصحة المهنية بالقطاعات المختلفة وكيفية التغلب عليها.

من جانبها أكدت المهندسة عبير عبد السلام فى بداية حديثها على أن الدستور المصرى الحالى هو أول دستور يذكر فيه السلامة والصحة المهنية، مشيرة إلى أن مسئول السلامة والصحة المهنية فى جهة العمل هو مسئول عن الحفاظ على سلامة العاملين، وايضا المترددين على جهة العمل.

توصيات بأهمية التدريب المستمر لمسئولي السلامة والصحة المهنية

وأوضحت أن أهداف السلامة والصحة المهنية تشمل ثلاثة أهداف . الهدف الأول العنصر البشرى والعنصر البشرى ليس فقط العاملين بالمنشأة وانما أي شخص يتردد عليها، الهدف الثانى المنشأة من آلات ومعدات ومبان، الهدف الثالث البيئة المحيطة، وذلك طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003 فى الكتاب الخامس المعنى بالسلامة والصحة المهنية، حيث أن هناك اشتراطات لتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية بالمنشآت وهى استيفاء تقرير الحماية المدنية، تفعيل خطة الطوارئ وإجراء تجربة أو مناورة حية لكيفية مواجهة مخاطر الأزمات والكوارث والتدريب عليها كل ثلاثة أشهر، أيضا من الاشتراطات كما أشارت تشكيل لجنة وجهاز للسلامة والصحة المهنية بكل منشأة مع ضرورة انعقاد اللجنة كل شهر لمناقشة المشكلات والاحتياجات، أيضا ضرورة وجود سجلات يتم فيها تسجيل الاحتياجات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية وإرسالها إلى مديرية العمل شهريا، مشددة على أهمية التدريب المستمر لمسئولي السلامة والصحة المهنية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة هبة يحيى على أهمية الصحة المهنية وضرورة تطبيق معايير الصحة المهنية وكيفية التعامل مع المخاطر المهنية، وأشارت إلى أن هناك رصد دورى للإصابات للعاملين بالقطاعات المعرضة للعدوى وان هناك إجراءات يتم تطبيقها فى كافة المنشآت الصحية لتحقيق الحماية ومواجهة مخاطر العمل كما أنه يتم التعاون مع الجهات المعنية لتحقيق معايير السلامة والصحة المهنية.

وفى نهاية اللقاء عرضت كل من سارة عاطف وإيمان أحمد مسئولي السلامة والصحة المهنية بمديرية الصحة كيفية التعامل مع طفاية الحريق وكيفية استخدامها بصورة آمنة، كما أوصى المشاركون فى ختام الحلقة بضرورة تفعيل القانون الخاص بالسلامة والصحة المهنية وكذلك ضرورة التدريب المستمر لكيفية مواجهة الكوارث والازمات.