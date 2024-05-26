انتبه.. أضرار وخيمة لتناول مشروبات الطاقة

مشروبات الطاقة هي عبارة عن مشروبات تشبه نوعًا ما في تركيبها المشروبات الغازية مع بعض الإضافات، وأهم ما تحتويه هذه المشروبات: كميات كبيرة جدًا من الكافيين، والعديد من المنبهات مثل؛ الجينسنغ والجوارانا والكارنتين.

يشير الدكتور آشوت غريغوريان أخصائي طب وجراحة الأوعية الدموية، إلى أنه لا ينصح بتناول مشروبات الطاقة أكثر من مرة واحدة في الأسبوع، ووفقا له، تلحق مشروبات الطاقة الضرر بالجسم، بالإضافة إلى ذلك تسبب الإدمان لأنها تحتوي على الكافيين والتاورين وغوارانا، ويزداد الضرر الذي تلحقه بالجسم عند تناول 3-4 عبوات منها خلال 2-3 ساعات وخاصة مع الكحول.

ويشير الطبيب، إلى أن تناول مشروبات الطاقة بكثرة يمكن أن يؤدي إلى مشكلات في القلب، ويمكن أن تسبب الجلطة الدماغية واحتشاء عضلة القلب ومضاعفات في البطين، تؤدي إلى الرجفان وحتى سكتة قلبية.

وتضم مجموعة الخطر وفقا له، الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب وخاصة الشباب منهم، لأنها يمكن أن تسبب تجلط الدم، وينصح الطبيب بتناول القهوة بعقلانية بدلا من مشروبات الطاقة.

أضرار مشروبات الطاقة على الجهاز الهضمي

تعتبر مشروبات الطاقة ضارة بالجهاز الهضمي لأن نسبة الكافيين العالية قد تخل بهرمونات الجهاز الهضمي وتزيد الإفرازات الحمضية في المعدة، ما قد يسبب تقرحات والتهابات في جدر المعدة والمريء والاثني عشر.

وقد يؤدي مع الوقت لضعف صمام المريء وبالتالي سهولة عودة الطعام والأحماض من المعدة عكسيًا إلى المريء مما قد يؤدي إلى الحموضة وتقرح المريء، كما أن احتواء مشروبات الطاقة على كمية سكر عالية (وخاصة السكريات الصناعية) قد يؤدي لتدمير بعض الفيتامينات، مثل فيتامين ب، ما قد يؤدي لعسر الهضم، كما أن المحليات الصناعية تؤدي إلى الإسهال.