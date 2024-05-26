الأحد 26 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

العثور على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بالمنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بجوار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

العثور على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بالمنيا 

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المذكورة بجوار مديرية التربية والتعليم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود شخص يدعى ضياء علي طبيب بشري بمستشفى الجامعة قسم الأمراض النفسية والعصبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

مصرع فتاة في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر

وعلي صعيد أخر ،  لقيت فتاة مصرعها،  في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع فتاة وجرى نقلها إلى مشرحة  المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم إزالة آثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.

مواد متعلقة

قرار جديد بشأن متهم بانتحال صفة موظف بالوايلي

أول إجراء حول عصابة النصب على المواطنين بحلوان

رفض دعوى عدم دستورية قانون التجارة المتعلق بقاضى التفليسة

إعارة العامل أو منحه إجازة بدون مرتب.. المحكمة تفصل غدا

غداً.. استكمال مُحاكمة عاملين مُتهمين بإنهاء حياة شخص بعد مشاحنة كلامية

قتلته من غير ما أقصد.. اعترافات المتهمة بقتل شاب حاول الاعتداء عليها بالمقطم

استمرار حبس موظف حرق شقة زوجته انتقاما منها

استعان بأشقائه.. اعترافات المتهم بإحراق شقة زوجته بالمقطم
الجريدة الورقية