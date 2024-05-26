عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا ، على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بجوار مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا.

العثور على جثة طبيب نفسي متعفنة داخل منزله بالمنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا بلاغا من الأهالي يفيد بانبعاث رائحة كريهة من داخل الشقة المذكورة بجوار مديرية التربية والتعليم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود شخص يدعى ضياء علي طبيب بشري بمستشفى الجامعة قسم الأمراض النفسية والعصبية، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات

مصرع فتاة في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر

وعلي صعيد أخر ، لقيت فتاة مصرعها، في حادث تصادم سيارتين بمدينة نصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقى قسم شرطة ثالث مدينة نصر، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ووجود جثة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

بالانتقال والفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين، مما أسفر عن مصرع فتاة وجرى نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المختصة، وتم إزالة آثار الحادث من نهر الطريق لتيسير الحركة المرورية أمام السيارات المارة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث، للوقوف على أسبابه وملابساته.