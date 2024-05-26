نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية

أجرى الدكتور السيد فوده نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة جولة تفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية، رافقه خلالها الدكتور مجدي الشحات عميد كلية التربية، والدكتورة مني زعزع وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



واطمأن الدكتور السيد فوده على تطبيق اللوائح والضوابط الخاصة بلجان الامتحانات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب داخل اللجان ، مؤكدا حرص الجامعة على توفير مناخ ملائم للطلاب لأداء الامتحانات.



كما أجرى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة حوارات ودية مع الطلاب لإستطلاع آرائهم حول الإمتحانات داخل عدد من اللجان ، متمنيًا النجاح والتوفيق لأبنائه الطلاب.



من ناحية أخري تفقد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة وتنمية البيئة ومرافقوه أعمال الإنشاءات الخاصة بمسجد الكلية ، والجاري إنشائه علي مساحة 300 متر بالجهود الذاتية ويتكون من طابقين على الطراز الإسلامي.