أنتي الأهم تشارك في افتتاح بطولة «شارعك ملعبك» بمشاركة 600 لاعب ولاعبة

نشرت الصفحة الرسمية لحملة «أنتي الأهم» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورًا توثق مشاركتها لأول بطولة من سلسلة بطولات «شارعك ملعبك» التي افتتحها وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، برعاية وزاره الشباب والرياضة من خلال الاتحاد المصري للألعاب الترفيهية برئاسة أحمد البكري، بمشاركة 600 لاعب ولاعبة ولاعبة والمقرر أن يشهدها الشارع المصري خلال الفترة المقبلة في جميع المحافظات بناء على تعليمات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأقيمت البطولة في لعبة «الطاولة والدومينوز» بحي الجمالية تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، التي تستهدف إلى تعزيز المنافسة الرياضية بين الشباب المصري وتشجيعهم على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير مهاراتهم في هذا النوع من الألعاب، وعبر الدكتور أشرف صبحي عن أهمية تنظيم هذه البطولة وتشجيعه للشباب على ممارسة الألعاب الترفيهية وتطوير قدراتهم الرياضية والتنافسية.

وشدّدت الدكتورة رحاب الفخراني، المنسق العام لمبادرة أنتي الأهم، على أهمية توفير البيئة المناسبة لتنمية مواهب الشباب المصري واكتشاف المواهب النسائية في مجال الألعاب الترفيهية، وإن سلسلة فعاليات «شارعك ملعبك» تهدف إلى تقديم فرص رياضية متنوعة للفتيات في محيطهم القريب، كما أكد أحمد البكري، رئيس اتحاد الألعاب الترفيهية، إلى أن إقامة هذه البطولة في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بضرورة العمل على نشر الألعاب الترفيهية لتوسيع قاعدة الممارسة من خلال التواجد في جميع المحافظات وأماكن تجمعات المواطنين.