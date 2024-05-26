بالفيديو كونفرانس.. نقيب المعلمين يفتتح دورة "استراتيجيات الأمن القومي" بالبحر الأحمر

افتتح خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الأحد، فعاليات الدورة رقم (٩٤) بعنوان " استراتيجيات الأمن القومي "، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والتي تنظمها النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر برئاسة نصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، في مدينة الغردقة، ومركز ومدينة القصير؛ وذلك في إطار بروتوكول التعاون المثمر بين نقابة المعلمين والأكاديمية العسكرية العليا للتدريب.

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وحث "الزناتي" المتدربين على الاستفادة القصوى من هذه الدورة التدريبية، التي تهدف إلى زيادة الوعي بمخاطر الشائعات وتعزيز الوعي الوطني، بالإضافة إلى تعليمهم كيفية محاربة الأفكار المتطرفة والتعرف على حروب الجيل الرابع التي تسعى إلى زعزعة استقرار الوطن، وكيفية التصدي لها.

وأشار إلى أن هذه الدورة تستعرض جميع القضايا المتعلقة بالأمن القومي المصري، والتطورات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والآثار المترتبة عليها بشأن الوضع الأمني في منطقة الشرق الأوسط.

وأعرب نقيب المعلمين عن شكره للقائمين على تنظيم هذه الدورة التدريبية، بالنقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر ولجانها النقابية، ومحاضري ومستشاري الأكاديمية العسكرية العليا للتدريب، كما توجه بالشكر لمدير عام إدارة القصير التعليمية رمضان شعبان، الذي وفر كل الإمكانات لمعلمي القصير المشاركين بالدورة، وأيضا استضافته لمعلمين حلايب ومرسى علم ضمن المتدربين.

حضر الدورة التدريبية كل من الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين والأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين الأفارقة، وهشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، ومصطفى عبده وكيل مديرية التربية والتعليم بالبحر الأحمر، والدكتور ياسر خليل مدير عام الأكاديمية المهنية للمعلمين فرع البحر الأحمر، والدكتور أحمد حسين مدير عام إدارة الغردقة التعليمية، ونصر لمعي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بالبحر الأحمر، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية ورؤساء اللجان النقابية بالبحر الأحمر.

تجدر الإشارة إلى هذه الدورة تضم ١٣٩ متدرب من معلمي محافظة البحر الأحمر، حيث تستمر لمدة أسبوعين، خلال الفترة من ٢٦ مايو إلى ٥ يونيو ٢٠٢٤.